طالبة جامعة هليوبوليس.. آلاء عماد تفوز ببطولة العالم للكارتيه التقليدى

هنأ الدكتور جودة هلال رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة،البطلة ٱلاء عماد الطالبة بكلية العلاج الطبيعى، لفوزها بالمركز الأول في بطولة العالم للكارتيه التقليدى والتى اقيمت بدولة اوزباكستان محققة المركز الاول لمنتخب مصر.



وعبر الدكتور جودة هلال عن سعادته بإنجاز طالبة جامعة هليوبوليس باعتبارها من النماذج المشرفة بكلية العلاج الطبيعى، والتي تعد قدوة لزملائها وتدعوهم للفخر والاعتزاز بها.





وأوضح الدكتور جودة هلال بأن طلاب جامعة هليوبوليس قادرين على المشاركة بقوة بكافة المسابقات والملتقيات المحلية والدولية والفوز بمراكز متقدمة فيها، مؤكدًا دعمه الكامل وتشجيعه الطلاب للمشاركة في مختلف المسابقات بعد إعدادهم بشكل متكامل في إطار استراتيجية الجامعة لبناء الإنسان المصرى.

ومن جانبها هنأت الدكتورة هبة كمال عميد كلية العلاج الطبيعى، الطالبة باعتبارها من النماذج المشرفة بكلية العلاج الطبيعى بجامعة هليوبوليس، والتي تعد قدوة لزملائها وتدعوهم للفخر والاعتزاز بها.