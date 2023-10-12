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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطوات استخراج جواز السفر المميكن

جواز السفر
جواز السفر

يسعي الكثير من المواطنين إلي السفر وتجهيز الأوراق اللازمة من أجل إتمام عملية السفر والتي تبدء باستخراج جواز السفر  وتسهيلا على المسافر الراغب استخراج أو  تجديد جواز السفر تقدم الحكومة خدماتها عبر الانترنت .

استخراج جواز السفر المميكن

ويمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول علي جواز السفر اتخاذ مجموعة الإجراءات والخطوات اللازمة من أجل تجديد أو استخراج جواز السفر  المميكن والتي تتطلب فقط موبيل أو جهاز كمبيوتر وانترنت للدخول  لبوابة موقع الإدارة العامة للجوازات .

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أوراق استخراج جواز السفر 2023.. تعرف عليها

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الأوراق المطلوبة لاستخراج وتجديد جواز السفر 2023

خطوات استخراج جواز سفر مميكن لأول مرة

- تبدء أولي خطوات استخراج جواز سفر ممكن بالتوجه نحو قسم الجوازات التابع له المواطن حسب الاختصاص المكاني.

- وتشمل خطوات استخراج جواز السفر قيام المواطن  بسحب نموذج 29 جوازات وملء البيانات المطلوبة.
- فى هذه الخطوة يتم دفع القيمة المالية المطلوبة لاستخراج جواز السفر أول مرة.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر
 

وهناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل استخراج جواز السفر وتشمل مايلي:- 
- يجب علي المواطن الراغب فى استخراج جواز السفر تقديم بطاقة رقم قومي سارية لمن بلغ سن 16 عاماً.

- تقديم شهادة الميلاد لمن هم أقل من 16 عاماً، الذين لم يتم إصدار بطاقة رقم قومي لهم بعد.

- تتضمن المستندات المطلوبة تقديم أصل شهادة المؤهل الدراسي مختومة إذا كان غير مثبت في بطاقة الرقم القومي.

- كما تشمل المستندات عدد 3 صور شخصية ملونة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 6x4.

- وتتضمن الأوراق المطلوبة من أجل استخراج جواز السفر يتم تقديم شهادة القيد الدراسي في المرحلة التعليمية المقيد بها  بالنسبة  للطلبة والطالبات

- وفيما يخص الذكور: شهادة الجيش والموقف من التجنيد + 2 صورة.

- بالنسبة المستندات المطلوبة للإناث: قسيمة زواج + 2 صورة من أجل إثبات اسم الزوج في جواز السفر.

- يتم تقديم اصل بطاقة الرقم القومي للأب + 2 صورة بالنسبة للأطفال

خطوات استخراج جواز سفر مستعجل أونلاين

 

-  الدخول لموقع وزارة الداخلية أون لاين

- اختيار  دليل الخدمات الحكومية ثم يختار الهجرة والجنسية

-فى هذه الخطوة سيتم  تحويلك للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

- فى هذه الخطوة يجب القيام بملء البيانات المطلوبة لاستخراج جواز سفر إلكتروني.

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في 5 خطوات.. جدد جواز السفر عبر الإنترنت.. تفاصيل

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أزمة جواز السفر تمنع وصول صفقة الأهلي الجديدة إلى القاهرة.. تفاصيل

-  يتم سداد رسوم الخدمة الإلكترونية عن طريق الدفع أونلاين.

- يتم تحديد ميعاد استلام جواز السفر بناء على نوع الطلب المقدم.

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