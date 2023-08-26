الأوراق المطلوبة لاستخراج وتجديد جواز السفر 2023

يقدم "صدى البلد"، خدمة لقرائه الراغبين في إصدار باسبور جديد 2023 أو تجديد المنتهى. والأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج باسبور أو تجديد الباسبور هي :
الأوراق والمستندات المطلوبة في إصدار باسبور جديد 2023
- بطاقة الرقم القومي سارية المفعول
- الأقل من سن السادسة عشرة يكتفي بشهادة الميلاد المميكنة
- 3 صور حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6
- مستند التجنيد بالنسبة للذكور
- المؤهل الدراسي في حالة عدم ثبوته ببطاقة الرقم القومي
- شهادة قيد دراسي معتمدة بالنسبة للطلبة والطالبات
- جواز السفر السابق “فى حالة التجديد”
- مستند إثبات الحالة الاجتماعية بالنسبة للإناث