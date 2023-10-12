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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجمعيات الخيرية تطلق حملات للتبرع بالدم لصالح الفلسطينيين في غزة

صدى البلد

ساهمت عدد من الجمعيات الأهلية، في حملات تبرعات بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينين المصابين في غزة إثر الحرب.  

ومن ضمنها حملة مؤسسة راعى مصر للتنمية، للتبرع بالدم لاشقائنا الفلسطنين، بمدينة الطلبة بجامعة القاهرة بالجيزة. 

وحملة مؤسسة شفاء الاورمان للتبرع بالدم، بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالجيزة.

 ومعهد الخدمة الاجتماعية بمدينة نصر “حملة جمعية السنابل للخدمات الاجتماعية”.

وفي جامعة عين شمس حملة جمعية شريان العطاء بالقاهرة، وجامعة القاهرة حملة جمعية قلوب مصر بالجيزة  للتبرع بالدم لاشقائنا الفلسطنين.

واخيراً جامعة حلوان " حملة جمعية الشرق الخيريه بحلوان".

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الأشقاء الفلسطينين الجمعيات الخيرية الجمعيات الأهلية الفلسطينين مؤسسة شفاء الأورمان مصر للتنمية

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