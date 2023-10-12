الجمعيات الخيرية تطلق حملات للتبرع بالدم لصالح الفلسطينيين في غزة

ساهمت عدد من الجمعيات الأهلية، في حملات تبرعات بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينين المصابين في غزة إثر الحرب.

ومن ضمنها حملة مؤسسة راعى مصر للتنمية، للتبرع بالدم لاشقائنا الفلسطنين، بمدينة الطلبة بجامعة القاهرة بالجيزة.

وحملة مؤسسة شفاء الاورمان للتبرع بالدم، بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالجيزة.

ومعهد الخدمة الاجتماعية بمدينة نصر “حملة جمعية السنابل للخدمات الاجتماعية”.

وفي جامعة عين شمس حملة جمعية شريان العطاء بالقاهرة، وجامعة القاهرة حملة جمعية قلوب مصر بالجيزة للتبرع بالدم لاشقائنا الفلسطنين.

واخيراً جامعة حلوان " حملة جمعية الشرق الخيريه بحلوان".

d808b708-2207-4c63-8a4f-4c311d863913

dde9790b-0e90-411a-b989-8820d4001244

06aeec29-4f1d-401e-976c-c17abae0d195

d7433f79-516b-4cd1-8eb4-2df0cf639f87

b4494694-f226-4a2f-92bf-b40dee897edf

26775c06-1996-4d13-a3c7-cda49aae0c4a