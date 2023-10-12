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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كلب يشعل معركة بين عائلتين.. مصرع عامل وإصابة والده وعمه بالصف

صدى البلد

شهدت منطقة الصف، صباح اليوم الخميس، مشاجرة بين عائلتين، استخدمت فيها «أسلحة الخرطوش» بسبب «نباح كلب»، أسفرت المشاجرة عن مصرع «عامل»- 35 سنة- وإصابة والده- 48 سنة- و«عامل»- 38 سنة- عم المتوفى، بينما فر الطرف الثاني هاربا.

 وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين، وأمر اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بسرعة ضبط الجناة وإجراء تحريات مكثفة حول أسباب الواقعة، وإحالة المحضر إلى النيابة التي تولت التحقيق.

 

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تلقي اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، يفيد بتلقي بلاغ من الخدمات الأمنية بمستشفى الصف المركزي، بوصول عامل- 35 سنة- متوفى، وإصابة والده- 48 سنة- بجروح سطحية و«عامل»- 38 سنة- عم المتوفى، مصابا بجروح قطعية، وبسؤالهما قررا حدوث مشادة كلامية بين الأطفال إثر قيام «كلب» في منزل المجني عليهم بالنباح على أحد أطفال الطرف المشكو في حقه، فقام بإلقاء الحجارة على المنزل، وعقب ذلك فوجئ المجني عليهم بحضور 2 بحوزتهم بندقية خرطوش، والتعدي عليهم بالضرب وإحداث إصابتهما ووفاة احدهم. 

 

تمت إحالة المحضر إلى النيابة العامة التي كلفت المباحث بسرعة التوصل إلى المتهمين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتم التحفظ على جثة المتوفي تحت تصرف النيابة التي طلبت التشريح لمعرفة سبب الوفاة.

كلب يشعل معركة مصرع عامل الصف مشاجرة نباح كلب الجيزة

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