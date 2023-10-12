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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كانت متوجهة لدولة عربية.. القصف الإسرائيلي يجبر طائرة وزير الخارجية الإيراني على العودة

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن قوات الجيش الإسرائيلي قصفت مطاري دمشق وحلب في سوريا بهجومين متزامنين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية ستدمر المزيد من الأهداف في سوريا خلال الأيام المقبلة.

وجاء قصف مطاري حلب ودمشق في سوريا، قبل وصول وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان في زيارته المقررة إلى سوريا.

وأعلن مصدر دبلوماسي لوكالة سبوتنيك، أن طائرة وزير الخارجية الإيراني غيرت مسارها وعادت إلى طهران، بعد تعذر هبوطها في المطارات السورية جراء العدوان الإسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لـ عدوان إسرائيلي استهدف محيط مطار دمشق الدولي.

من جانبه، قال المرصد السوري، إنه سماع دوي انفجارات ناجمة عن ضربات إسرائيلية على محيط مطاري دمشق وحلب.

سوريا.. الجيش الإسرائيلي يشن هجوما خطيرا على مطار دمشق الدولي

عاجل.. قصف إسرائيلي على سوريا

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