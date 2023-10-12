36 معلومة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

تستعد نقابة الأطباء المصرية، لإجراء انتخابات التجديد النصفي لاختيار النقيب العام، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، إضافة لإجراء انتخابات النقابات الفرعية، غدا الجمعة، حيث أعدتّ اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، الكشوفات والمقرات الانتخابية بالتعاون مع النقابات الفرعية.

انتخابات نقابة الأطباء

وقال الدكتور مصطفى عشوب، رئيس اللجنة العامة لانتخابات نقابة الأطباء، إنه من المقرر فتح لجان الانتخابات بجميع المحافظات بداية من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الخامسة عصرا بحد أقصى، ولن يسمح بمد أي ساعة أخرى لإجراء التصويت.

وأضاف عشوب خلال تصريحات صحفية: "أبواب اللجان سيتم فتحها بداية من التاسعة وتغلق الخامسة، لكن حال وجود أي شخص داخل مقر اللجنة الانتخابية سيتم السماح له بالتصويت، لكن لن يتم دخول أي طبيب بعد انتهاء فترة التصويت".

وأكد عشوب، أنه من المقرر بدء فرز الأصوات في اللجان العامة والفرعية بعد انتهاء التصويت مباشرة، مشددًا على مراقبة كافة أشكال الدعاية ومواجهة أي تجاوزات من المرشحين أو مندوبيهم داخل اللجان بكل حسم.

وأشار إلى أن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي بشكل كامل من أعضاء بهيئة النيابة الإدارية، مرحبا بجميع منظمات وهيئات المجتمع المدني الراغبين في الإشراف على انتخابات الأطباء وكذلك وكلاء المرشحين وذلك تأكيدا على عدالة ونزاهة العملية الانتخابية.

ويتنافس على مقعد النقيب العام للأطباء 9 مرشحين، هم: أبو المجد الهواري، أحمد حسين، أسامة عبد الحي، إيهاب الطاهر، عبد اللاه حجازي، علي كامل، محمد سلامة، محمد طنطاوي، محمد منير.

فيما ترشح للعضوية (تحت السن) 21 عضوا بالنقابة، وعن منطقة القاهرة (فوق السن) ترشح 7 أطباء، و3 عن منطقة وسط الدلتا (تحت السن)، وعن شرق الدلتا (تحت السن) 3 مرشحين، و2 عن غرب الدلتا (تحت السن)، وترشح عن شمال الصعيد (فوق السن) 6 أطباء، و3 عن جنوب الصعيد (تحت السن).

ما جانبها نشرت نقابة الأطباء مجموعة من المعلومات والإجراءات التي تتعلق بالعملية الانتخابية، وكل ما يرغب في معرفته من يتابع هذه الانتخابات، ويهتم بها، وجاءت كالتالي: