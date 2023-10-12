حماة الوطن: نقف صفا واحدا خلف الرئيس السيسي لدعم القضية الفلسطينية

أعرب حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، عن تضامنه الكامل بكافة كوادره بجميع المحافظات لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال تصريحاته التي أدلى بها مؤخرا تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد الحزب علي أنه يقف صفا واحدا بجانب القيادة السياسية في اتجاه ما تتخذه من قرارات أو مواقف تجاه القضية الفلسطينية.

ويدين حزب حماة الوطن ويستنكر كل الأعمال التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين العزل ومحاولات التهجير القصري وتصفية القضية الفلسطينية والتي تعد جرائم حرب ضد الإنسانية وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.

ويشيد حماة الوطن بموقف الشعب الفلسطيني الصامد والذي يدافع عن حقة المشروع لإقامة دولته المستقلة ضد هذا العدوان الغاشم .

ويطالب حزب حماة الوطن المجتمع الدولي وبخاصة الأمم المتحدة ومؤسساتها بتحمل مسؤولياتهم تجاه في ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من مجازر بحق المدنيين في قطاع غزة وبخاصة الأطفال. والنساء. وكبار السن.

ويطالب الحزب بدعم كافة المواقف الدولية وخاصة الموقف المصري الذي يدعو إلى الحل السلمي والوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية والعودة إلى طاولة المفاوضات مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ويدعو حزب حماة الوطن كل الأحزاب المصرية وكافة مؤسسات الدولة الوقوف خلف قيادتهم الحكيمة وماتتخذة من قرارات ومواقف من أجل الحفاظ على مقدرات هذا الوطن وإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي غاية أو وسيلة .