عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: توجيهات السيسي بإرسال مساعدات لغزة تأكيد على دور مصر التاريخي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب أحمد سعد نويصر، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإرسال مساعدات طبية وغذائية لغزة وتأكيده لرئيس وزراء بريطانيا على استمرار تقديم كافة المساعدات للشعب الفلسطينى، تأكيد على دور مصر القوي والتاريخي لدعم القضية الفلسطينية.

وأوضح نويصر في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي يعمل على دعم القضية الفلسطينية ووقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من خلال تكثيف الاتصالات مع كافة دول العالم.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة تبني رؤية مصر الواضحة والحاسمة ما قبل 4 يونيو 1967 في إقامة دولة فلسطين المستقلة على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية .

وأشار النائب أحمد سعد نويصر، إلى أن تقديم المساعدات الطبية والغذائية الشعب الفلسطيني تستهدف تخفيف الأعباء والضغط عليه نتيجة ضربات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لمدة ستة أيام متتالية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الرامية لخفض التوتر وحماية المدنيين من الجانبين، ومنع تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.

وطالب النائب أحمد سعد نويصر، كافة الدول المعنية بضرورة بذل مزيد من الجهود للتعامل مع الأسباب الجذرية للأزمة والشعب إزاء إيجاد الأفق السياسي الملائم للوصول إلى حل عادل وشامل ومستدامة للقضية الفلسطينية وفقا المرجعيات الدولية المعتمدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

سوريا.. الجيش الإسرائيلي يشن هجوما خطيرا على مطار دمشق الدولي

ترشيحاتنا

تكليف للاعبين| قرار عاجل من رابطة الدوري الإنجليزي بشأن أحداث فلسطين وإسرائيل

100 يوم صحة: تقديم 274 ألفا و618 خدمة بجميع التخصصات في 24 ساعة

ترامب يمتدح حماس .. والبيت الأبيض ينفجر غضبا

50 سنة نصر أكتوبر.. الرئيس يشهد حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية| بث مباشر

الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية

قرارات صادمة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن الأسرى الفلسطينيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطال غريب.. سمر يسري تستعرض رشاقتها | شاهد

تركيزك قليل وحياتك متلخبطة.. 5 عادات صباحية تغير حياتك للأفضل

لوك مختلف.. إلهام شاهين تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

الجمهور يبحث| هل خضع أحمد رزق لعملية تجميل؟.. فقد وزنه وبقي شباب

فيديو

بطلة غاوي حب.. سر اختفاء مريم قورة عن التمثيل وحقيقة زواج شقيقتها ملك

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل جنى مقداد طفلة طيور الجنة |فيديوجراف

1800 جنيه| تراجع في أسعار الذهب.. هل الوقت مناسب للبيع؟

محمد صلاح يتصدر التريند بسبب غزة| ماذا حدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ