لحظة وصول الرئيس السيسي لمقر حفل تخرج طلاب الأكاديمية العسكرية

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية بالأكاديمية العسكرية المصرية .

وحرصا من موقع " صدى البلد" الإخباري، على تقديم خدمة متميزة لمتابعيه، نقدم لكم بثا مباشرا لحفل تخرج طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية بالاكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بالتزامن مع احتفال مصر بمرور 50 عاما على انتصار أكتوبر .

ويصاحب الاحتفال بتخرج طلاب الأكاديمية العسكرية عروض جوية وعسكرية تاريخية بمناسبة مرور 50 عاما على حرب أكتوبر .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.

وتضم الأكاديمية العسكرية المصرية كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية، (الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية).