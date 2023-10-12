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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تتحدى سامسونج وشاومي..موتورولا تطلق هاتفا قابلا للطي بسعر رخيص

Motorola Razr
Motorola Razr

أطلقت شركة موتورولا Motorola، هاتفها الجديد Razr 40، في الولايات المتحدة، وتروج الشركة لهاتف تحت اسم Motorola Razr، باعتباره الجهاز الصدفي الأقل تكلفة في أمريكا، كما أنه يتميز بميزة جديدة تسمى Moto Unplugged، لمساعدة المستخدمين على أخذ استراحة من هواتفهم الذكية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تتيح ميزة Moto Unplugged، لمستخدمي هاتف موتورولا Razr 40، التخلص من عوامل التشتيت حتى يتمكنوا من التواصل مع الآخرين بعيدا عن الهواتف الذكية، فهي تعد في الأساس ميزة مشابهة لوضع التركيز على أجهزة أندرويد، والذي يساعد المستخدمين على أخذ "استراحة رقمية" من التطبيقات التي يختارونها لفترة معينة من الوقت.

 

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مواصفات هاتف موتورولا Motorola Razr

يتم تشغيل هاتف موتورولا Razr 40، بواسطة معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 7 Gen 1، ويقترن بما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 256 جيجابايت للتخزين.

ويحزم هاتف موتورولا Razr 40، بطارية بقوة 4200 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 30 وات والشحن اللاسلكي 5 وات، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13.

Motorola Razr

وبالحديث عن الشاشة، يتميز هاتف موتورولا Motorola Razr 40، بشاشة قابلة للطي من نوع OLED LTPO يبلغ قياسها 6.9 بوصة، وبدقة FHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز في الثانية.

وذلك إلى جانب، شاشة ثانوية أصغر على الغلاف الخارجي للجهاز تقع في الجزء العلوي بجانب مستشعرات الكاميرا، يبلغ قياسها 1.5 بوصة، وبدقة 368 × 194 بكسل.

Motorola Razr

ويتميز هاتف Motorola Razr بوجود ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، و3 كاميرات الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، تدعم ميزة التقريب البصري للصورة OIS، و13بدقة  ميجابكسل للعدسة فائقة الاتساع، وبدقة 32 ميجابكسل للكاميرا الأمامية المخصصة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويأتي الهاتف الذكي بتكوين تخزين واحد بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت ويحتوي على شريحة NFC مدمجة.

ويتوفر هاتف Motorola Razr في الولايات المتخدة، في 4 ألوان هي الأخضر والوردي والبتفسجي والأبيض، مقابل سعر  حوالى 700 دولار (أي ما يعادل 21.600 جنيه مصري).

Motorola Razr
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