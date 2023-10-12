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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفارات الإنذار تدوي على الحدود الإسرائيلية اللبنانية وعسقلان.. والمستوطنون يهربون إلى الملاجئ

صافرات الإنذار تدوي
صافرات الإنذار تدوي علي الحدود الإسرائيلية اللبنانية وعسقلان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بدوي صافرات الإنذار في مستوطنة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

كما أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، بدوي صافرات الإنذار في عسقلان، والمستوطنات المحيطة بها، مما دفع المستوطنين للهروب إلى الملاجئ.

ومنذ قليل، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إطلاق 130 صاروخا صوب القدس ومستوطنات أسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قصف مستوطنة أسدود برشقات صاروخية.

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كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بسماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنة أسدود.

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