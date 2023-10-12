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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان للمستشار الألماني : يمكن حل الصراع الإسرائيلي بتشكيل دولة فلسطينية ذات سيادة

اردوغان
اردوغان

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الخميس، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، أجري اتصالا هاتفيا مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأوضحت الرئاسة التركية، أن أردوغان، أبلغ المستشار الألماني، بإمكان حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

وأمس، قالت الرئاسة التركية، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، أبلغ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن تركيا بدأت العمل على توصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي اتصال هاتفي، قال أردوغان، لولي العهد السعودي، إنه “من غير المقبول قصف المنشآت المدنية”، مضيفًا “من المهم أن تقدم دول المنطقة رسائل بناءة لإنهاء الصراع”، حسبما ذكرت الرئاسة التركية على منصة “إكس”.

الرئاسة التركية أردوغان شولتس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

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