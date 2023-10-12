أردوغان للمستشار الألماني : يمكن حل الصراع الإسرائيلي بتشكيل دولة فلسطينية ذات سيادة

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الخميس، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، أجري اتصالا هاتفيا مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأوضحت الرئاسة التركية، أن أردوغان، أبلغ المستشار الألماني، بإمكان حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

وأمس، قالت الرئاسة التركية، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، أبلغ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن تركيا بدأت العمل على توصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي اتصال هاتفي، قال أردوغان، لولي العهد السعودي، إنه “من غير المقبول قصف المنشآت المدنية”، مضيفًا “من المهم أن تقدم دول المنطقة رسائل بناءة لإنهاء الصراع”، حسبما ذكرت الرئاسة التركية على منصة “إكس”.