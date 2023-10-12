حارس زامبيا يحرم حمدي فتحي من تسجيل هدف مبكر لمنتخب مصر

تمكن حارس مرمى منتخب زامبيا من حماية مرماه من صاروخية أطلقها حمدي فتحي لاعب الفراعنة، في اللقاء المقام وديا ضمن استعدادات تصفيات كأس العالم والأمم الأفريقية.

تسلم حمدي فتحي كرة من أحمد فتوح من الجهة اليسرى وتوغل بين دفاع زامبيا وأطلق صاروخية تمكن الحارس من ابعادها عن مرماه في الدقيقة الثانية من عمر المباراة وحرم المنتخب المصري من هدف مبكر.

تشكيل الفراعنة في مباراة اليوم أمام زامبيا :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني ومحمد عبد المنعم وعلي جبر وأحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد " حمدي فتحي " ومحمد النني .

خط الهجوم : محمود تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد .