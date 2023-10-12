بينها مصر.. وزير الخارجية الأمريكي: سأزور 4 دول عربية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، أنه سيزور أربعة دول عربية بينها مصر.

وقال وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، أنه يعتزم زيارة مصر والإمارات والسعودية وقطر.

ووصل بلينكن اليوم الخميس إلى إسرائيل، في مستهل جولته بالمنطقة لبحث التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني.

ويعاني قطاع غزة لليوم السادس على التوالي جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السبت الماضي، وقطعت سلطات الاحتلال الكهرباء والوقود والمياه والاتصالات عن القطاع.

وجاء التعسف الإسرائيلي ردا على العملية التي أطلقتها حركة حماس ضد الاحتلال والمسماة بـ"طوفان الأقصى" والتي قتل خلالها 1300 شخص.