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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل جلسة هاني العتال مع أسرة السباحة في الزمالك

صدى البلد

قام هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق والمرشح على نفس المقعد فى الانتخابات المقبلة، المقرر لها يوم 20 من الشهر الجاري، بعقد جلسة مع أعضاء الجمعية العمومية بمجمع حمامات السباحة.

وأكد العتال خلال جلسته مع أعضاء الجمعية العمومية، بأنه حريص على خدمة الكيان، ويسعى لحل جميع الأزمات، الذي يعاني منها الأعضاء .

وأوضح العتال لأعضاء الجمعية العمومية، بأنه قام بتوجيه جميع المصاريف الخاصة بحملته الانتخابية لصالح النادي فقط.

وسبق وأن قام العتال بالمساهمة في حل أزمة الملابس الرياضية لفرق السلة واليد والطائرة بالنادي، كما تقدم، بمذكرة للعرض على اللجنة الثلاثية التي تدير النادي لتطوير ممرات مقر نادي الزمالك.

يذكر أن العتال خلال الأيام الماضية نجح في إنهاء العديد من الأزمات داخل النادي بداية من التبرع بمبلغ 2 مليون جنيه لفريق اليد لحل أزمة القيد مرورا بإعلانه التبرع بتكاليف حملته الانتخابية وتوجيهها إلى النادي لحل أزمات داخل النادي في الفترة الحالية.

وشهدت الأيام الماضية قيامه بالتبرع إلى فريق كرة الماء والسباحة بالنادي بعدد كبير من الكرات والنظارات والبونيهات إلي جانب وعده لمدربة الباليه المائي بحل الأزمات التي تواجههم و كذلك تطوير مسجد النادي بالتكييفات المطلوبة.

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