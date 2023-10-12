التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة مصر وزامبيا

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر ونظيره الزامبي بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام وديا ضمن استعدادات تصفيات كأس العالم والأمم الأفريقية.

تسلم حمدي فتحي كرة من احمد فتوح من الجهة اليسرى وتوغل بين دفاع زامبيا واطلق صاروخية تمكن الحارس من ابعادها عن مرماه في الدقيقة الثانية من عمر المباراة وحرم المنتخب المصري من هدف مبكر.

وفي الدقيقة 17 من عمر المباراة تواجد محمد صلاح داخل منطقة جزاء زامبيا وسدد كرة قوية ولكن أبعدها مدافع زامبيا.

وبدأ منتخب زامبيا الهجوم في الدقيقة 19 من عمر المباراة، ووصل منطقة جزاء منتخب مصر وسدد مهاجم زامبيا كرة أرضية ولكن كان لها محمد الشناوي بالمرصاد، وأبعدها عن مرمى الفراعنة.

وسدد لاعب زامبيا صاحب الرقم 20 كرة صاروخية بعد أن تلاعب بدفاع منتخب مصر ولكن علت المرمى ومرت بسلام.

وفي الدقيقة 28 وصل تريزيجيه لاعب منتخب مصر بالكرة بمهارة رائعة لمنطقة جزاء منتخب زامبيا، وسدد أرضية قوية ولكن تمكن الحارس من ابعادها عن المرمى ببراعة.

تشكيل الفراعنة في مباراة اليوم أمام زامبيا :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني ومحمد عبد المنعم وعلي جبر وأحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد وحمدي فتحي ومحمد النني .

خط الهجوم : محمود تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد .