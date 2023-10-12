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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير الأكاديمية العسكرية: نسعى لإعداد جيل يعمل فقط لأجل المصلحة الوطنية

اللواء أشرف سالم
اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية

أكد اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية، أنه كانت توجيهات الرئيس السيسي بتأهيل العاملين داخل الأكاديمية العسكرية لتوسعة أفاقهم وتطلعاتهم وإعداد جيل يعمل فقط من أجل المصلحة الوطنية.

 

وقال اللواء أشرف سالم زاهر، خلال كلمته التي ألقاها، بحفل تخرج طلاب الكليات العسكرية، أنه نتقدم بالتحية والإجلال للقيادة العامة للقوات المسلحة وجميع أجهزتها على دعمها الصادق غير المحدود لنا، لنصل إلى ما نحن عليه الأن.

 

مؤهلون لخدمة الوطن

وتابع ، مدير الأكاديمية العسكرية، أنه لولا جهودهم لما كنا لنصل للمستوى العلمي المميز، مؤكدا أنه نعمل على تأهيل نخبة مميزة من الأبطال لكي يكونوا مؤهلين لخدمة الوطن.

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