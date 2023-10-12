عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب زامبيا يهدد مرمى الفراعنة في أخطر كرة بعد 75 دقيقة

صدى البلد

مرت 75 دقيقة مباراة منتخب مصر ونظيره الزامبي ومازال التعادل السلبي قائم، في اللقاء المقام وديا ضمن استعدادات تصفيات كأس العالم والأمم الأفريقية.


تفاصيل المباراة..

تسلم حمدي فتحي كرة من أحمد فتوح من الجهة اليسرى وتوغل بين دفاع زامبيا وأطلق صاروخية تمكن الحارس من ابعادها عن مرماه في الدقيقة الثانية من عمر المباراة وحرم المنتخب المصري من هدف مبكر.

وفي الدقيقة 17 من عمر المباراة تواجد محمد صلاح داخل منطقة جزاء زامبيا وسدد كرة قوية ولكن ابعدها مدافع زامبيا.

وبدأ منتخب زامبيا الهجوم في الدقيقة 19 من عمر المباراة، ووصل منطقة جزاء منتخب مصر وسدد مهاجم زامبيا كرة أرضية ولكن كان لها محمد الشناوي بالمرصاد، وأبعدها عن مرمى الفراعنة.

وسدد لاعب زامبيا صاحب الرقم 20 كرة صاروخية بعد أن تلاعب بدفاع منتخب مصر ولكن علت المرمى ومرت بسلام.

وفي الدقيقة 28 وصل تريزيجيه لاعب منتخب مصر بالكرة بمهارة رائعة لمنطقة جزاء منتخب زامبيا، وسدد أرضية قوية ولكن تمكن الحارس من أبعادها عن المرمى ببراعة.

دفع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر باللاعب احمد سيد زيزو بدلا من محمد النني لاعب الوسط في بداية شوط المباراة الثاني.

دخل محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر منطقة جزاء زامبيا في الدقيقة 53، وراوغ بعض المدافعين وسدد كرة رائعة مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 56، سدد فتوح لاعب منتخب مصر كرة على مرمى منتخب زامبيا ولكن كانت ضعيفة ولم تشكل اي خطورة.

مرر زيزو كرة بينية مميزة تسلمها تريزيجية برأسية كادت أن تسكن الشباك لولا العارضة التي أنقذت زامبيا من هدف أول.

غاب الدفاع المصري في أحد الكرات لمنتخب زامبيا الذي وصل بكرة رأسية كادت أن تسكن الشباك في الدقيقة 70 من عمر المباراة.


تشكيل الفراعنة في مباراة اليوم أمام زامبيا :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني ومحمد عبد المنعم وعلي جبر وأحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد " حمدي فتحي " ومحمد النني .

خط الهجوم : محمود تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد .

أحمد فتوح أحمد سيد زيزو الأمم الأفريقية اللاعب أحمد سيد زيزو المدير الفني لمنتخب مصر تصفيات كأس العالم تشكيل الفراعنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

ماتكلمنيش لوهتقول كدة.. رسالة جديدة من نجل هاني الناظر

بعد تحذير النادي له بسبب فلسطين | النني يتحدى أرسنال بتصرف صادم

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

وسائل إعلام عبرية : حماس فاجأت إسرائيل بأسلحة غير مألوفة

ترشيحاتنا

لبحث القضايا الإقليمية .. وزير خارجية تركيا يزور مصر غدا

لم نخذل أمتنا العربية.. السيسي: سعي مصر للسلام واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية

لومسافر بكرة .. طرق استخراج جواز سفر في 24 ساعة

فلسطين حرة.. الشرطة الفرنسية تفرق مظاهرة تندد بفظائع الاحتلال بالغاز المسيل

اللواء إيهاب الفيومي مدير كلية الدفاع الجوي: خريج الكلية قادر على التعامل مع الأسلحة والمعدات الحديثة

اللواء مدحت كامل مدير الكلية الجوية: لدينا أحدث المحاكيات وأنظمة التدريب العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى الشاذلي وساندي أبرز الحضور في عزاء والد نسمة محجوب| صور

هيئة الدواء تحذر من نوع علاج للجيوب الأنفية والانفلونزا

الجمهور يبحث| حقيقة تأجيل مهرجان الموسيقى العربية.. وهذا موقف كارمن سليمان

أحلى من الجاهزة.. أجنحة الدجاج بالليمون والفلفل الأسود

فيديو

اعتدى عليها بسلاح ابيض..الداخلية تكشف تفاصيل تعدى جزار على زوجته بالمقطم

تحركات مصرية لإغاثة غزة.. ماذا يحدث؟!

أزمة في اتحاد الكرة .. مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة | فيديوجراف

مفاجأة في أسعار الأرز والسكر خلال أيام | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ