على طبول الحرب.. الرئيس السيسي يشهد عرض المهارات الفنية باستخدام السلاح

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض المهارات الفنية باستخدام السلاح، خلال حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية.

وقلد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري.

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن قادة عظام من رموز العسكرية المصرية أطلقت أسماؤهم على الدفعات خريجة هذا العام تخليدا لما قدموه من أعمال بطولية "قادة في وجدان الأمة".