فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل 2025.. تفاصيل

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل، عن فتح باب الترشيح للدورة السابعة والأربعين 2025، في أفرع الجائزة الخمسة، وتعد جائزة الملك فيصل ثاني أكبر جائزة عالمية بعد جائزة نوبل، ويبلغ إجمالي جوائزها مليون دولار سنويا موزعة على خمسة فروع.

وأوضح عبدالعزيز السبيل، الأمين العام لجائزة الملك فيصل، أن لجان الجائزة تحدد في كل عام موضوعاً علمياً لكل جائزة، وأن موضوعات هذه الدورة ستشمل، جائزة الدراسات الإسلامية: «التي تناولت آثار الجزيرة العربية»، وجائزة اللغة العربية والأدب: «الدراسات التي تناولت الهوية في الأدب العربي»، وجائزة الطب: «العلاج الخلوي»، وجائزة العلوم: «الفيزياء». أما جائزة خدمة الإسلام، فهي جائزة تقديرية، تُمنح لمن له دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، فكرياً، وعلمياً، واجتماعياً، من خلال أعمال مختلفة، وأنشطة متنوعة، وبرامج، ومشروعات، ذات أثر في المجتمع المسلم.

لمزيد من المعلومات عن الجائزة: يرجى الدخول على موقع الجائزة

www.kingfaisalprize.org/nominations

آخر موعد للتقدم بالأوراق المعتمدة للترشح : 31 مارس 2024

ويدعو مكتب الجوائز بالجامعة الراغبين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المعنية بسرعة استيفاء المتطلبات لهذه الجائزة قبل هذا التاريخ بفترة كافية حتى يتسنى عمل الاعتمادات المطلوبة.

ولتقديم الدعم الفني من خلال التواصل على البريد الإلكتروني:

[email protected]

للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط

https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply