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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

زراعة 1000 شجرة.. انطلاق معسكر التربية الرياضية بجامعة سوهاج غدا

صدى البلد

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بأن غداً سوف يتم انطلاق فعاليات معسكر القوافل الرياضية لخدمة المجتمع لطلاب الفرقة الأولى، والذي تنظمه كلية التربية الرياضية فى الفترة من 13 أكتوبر الجاري وحتى 17 نوفمبر القادم.

وقال "النعماني" أن المعسكر يستهدف هذا العام زراعة 1000 شجرة مثمرة بمقر الجامعة الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك في إطار مشاركة الجامعة في تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة مثمرة، مثمناً دور تلك المعسكرات في حث الطلاب وتدريبهم علي العمل التطوعي وخدمة المجتمع المحيط، بالضافه إلى غرس روح الولاء والانتماء للوطن.

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وأضاف الدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد الكلية والدكتور ممدوح محمد السيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المعسكر أن المعسكر يشارك به ١٢٠٠ طالب من الفرقة الأولى بالكلية، كما تم تقسيم طلاب المعسكر الي ستة أفواج حيث يضم كل فوج ٢٠٠ طالب، وينفذ المعسكر كل جمعة خلال الفترة المحددة للمعسكر.

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