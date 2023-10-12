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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف عن حديث الرئيس بشأن فلسطين: كلمة قائد حكيم أثلجت صدورنا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تعبر بوضوح عن موقف مصر من القضية الفلسطينية والوضع في غزة، مشددا: تعبر عنَّا جميعًا، وهي كلمة قائد حكيم أثلجت صدورنا.

 

موقف مصر من القضية الفلسطينية والوضع في غزة

وقال مختار جمعة من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:«نؤكد وقوفنا بكل ما نملك خلف سيادته حفاظًا على وطننا ودعمًا للحق الفلسطيني والشعب الفلسطيني وصولًا للسلام العادل الذي لا استقرار للمنطقة بدونه».

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دار الإفتاء المصرية: نثمِّن دعوة مصر تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني

فيما ثمَّنت دارُ الإفتاء المصرية حملات الإغاثة والتضامن المصرية مع الشعب الفلسطيني التي انطلقت من مصر لإغاثة الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.
وقالت دار الإفتاء في بيانها اليوم: إن السلوك غير الإنساني الذي يسلكه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني لا بدَّ أن يُواجَه بتضافر الجهود الإنسانية في العالم للحيلولة دون هذه الوحشية والهمجية.
وأضافت دار الإفتاء: إن إغاثة الملهوف ونجدة المحاصرين من القربات التي دعت إليها الشرائع والأديان جميعًا، وأن هذا السلوك الحضاري هو ما عودته مصر لأشقائها.
ودعت دار الإفتاء المصرية الجميعَ إلى الاستجابة للدعوة المصرية التي أطلقتها مصر عبر بيان وزارة الخارجية الذي جاء فيه : "دعت جمهوريةُ مصر العربية جميعَ الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ تخفيفًا عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة".
وتؤكد دار الإفتاء المصرية احتفاءها بإعلان "مؤسسة حياة كريمة" عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم والمساندة لهم في هذه الظروف العصيبة التي تشهدها البلد الشقيق؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.
كما تثمِّن إعلانَ المؤسسة توجهها لجمع التبرعات لصالح دعم الشعب الفلسطيني، وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.

الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر من القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني دار الإفتاء المصرية

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