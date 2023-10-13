ارتفاع طفيف للدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الجمعة

تباينت أسعار العملات العربية على مدار تعاملات الأسبوع، وارتفع سعر صرف الدينار الكويتي بشكل طفيف في بنوك الأهلي ومصر البنك المركزي.

ويرصد موقع "صدى البلد" حركة بيع وشراء العملات العربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي والأهلي ومصر مقابل سعر إغلاق الأحد الماضي، بداية تعاملات الأسبوع.

أسعار العملات العربية

وجاءت أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم الجمعة في البنك الأهلي كالآتي:

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي-أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصري ليسجل 98.82 جنيه للشراء 99.84 جنيه للبيع مقارنة بـ 99.79جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي،مستهل الأسبوع بزيادة 5 قروش.

سعر صرف الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودي الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي عند 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة فى بنك الأهلي نحو 7.80 جنيه للشراء و8.46 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية في بنك مصر

وجاءت أسعار العملات العربية خلال اليوم في بنك مصر على النحو التالي:

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم أعلى العملات العربية سعرا 99.52جنيه للشراء و99.84 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.09جنيه للشراء و8.47 جنيه للبيع.



أسعار العملات العربية في البنك المركزي

سجلت العملات العربية في تعاملات اليوم الجمعة فى البنك المركزي وفقا لآخر تحديث :

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة أعلى العملات العربية سعرا نحو 99.73جنيه للشراء 100.19 جنيه للبيع مقابل 100.10 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بزيادة 9 قروش.

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك المركزي نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات في البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات في البنك المركزي نحو 8.45جنيه للشراء و8.49 جنيه للبيع.

العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.