العملات الأجنبية والعربية تستقر في مستهل تعاملات اليوم 11-10-2023

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارا على مستوى البنوك المصرية، مع مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 11-10-2023، دون أي تغيير.

وأظهر متوسط سعر العملات المختلفة استقرارا أمام الجنيه حسبما أعلن البنك المركزي المصري.



سعر الدولار



سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.82 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع



سعر اليورو



بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 32.64 جنيه للشراء و 32.8 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترليني



وصل سعر الجنيه الاسترليني امام الجنيه حوالي 37.8 جنيه للشراء و 37.94 جنيه للبيع.



الدولار الكندي



بلغ سعر الجنيه الكندي أمام الجنيه نحو 22.67 جنيه للشراء و 22.77 جنيه للبيع.



الكرون الدنماركي



بلغ سعر الكرون الدنماركي نحو 4.37 جنيه للشراء و 4.39 جنيه للبيع.



الكرون النرويجي



وصل سعر الكرون النرويجي نح 2.82 جنيه للشراء و 2.85 جنيه للبيع.



الكرون السويدي



وصل سعر الكرون السويدي امام الجنيه نحو 2.82 جنيه للشراء و 2.83 جنيه للبيع.



الفرنك السويسري



سجل سعر الفرنك السويسري امام الجنيه 34.044 جنيه للشراء و 34.2 جنيه للبيع.



الدولار الأسترالي



سجل سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه نحو 19.74 جنيه للشراء و 19.83 جنيه للبيع.



الين الياباني



بلغ سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 20.7 جنيه للشراء و 20.8 جنيه للبيع.



اليوان الصيني



وصل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 4.22 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.



العملات العربية



وعلي صعيد العملات العربية؛ فقد أظهرت استقرارا أمام الجنيه.



الريال السعودي



بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 8.21 جنيه لشراء و 8.25 جنيه للبيع



الدينار الكويتي



بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 99.68 جنيه للشراء و 100.14 جنيه للبيع.



الدينار البحريني



وصل سعر الدينار البحريني امام الجنيه 81.75 جنيه للشراء و 82.12 جنيه للبيع.



الدرهم الإماراتي



بلغ سعر الدرهم الاماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و 8,42 جنيه للبيع.



الريال العماني



بلغ سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 80.06 جنيه للشراء و 80.41 جنيه للبيع.



الريال القطري



بلغ سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 8.45 جنيه للشراء و 8.48 جنيه للبيع.



الدينار الأردني



سجل سعر الدينار الأردني امام الجنيه نحو 43.41 جنيه للشراء و 43.62 جنيه للبيع.