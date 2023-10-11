العملات الأجنبية والعربية تستقر في مستهل تعاملات اليوم 11-10-2023

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارا على مستوى البنوك المصرية، مع مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 11-10-2023، دون أي تغيير.
وأظهر متوسط سعر العملات المختلفة استقرارا أمام الجنيه حسبما أعلن البنك المركزي المصري.
سعر الدولار
سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.82 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع
سعر اليورو
بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 32.64 جنيه للشراء و 32.8 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني
وصل سعر الجنيه الاسترليني امام الجنيه حوالي 37.8 جنيه للشراء و 37.94 جنيه للبيع.
الدولار الكندي
بلغ سعر الجنيه الكندي أمام الجنيه نحو 22.67 جنيه للشراء و 22.77 جنيه للبيع.
الكرون الدنماركي
بلغ سعر الكرون الدنماركي نحو 4.37 جنيه للشراء و 4.39 جنيه للبيع.
الكرون النرويجي
وصل سعر الكرون النرويجي نح 2.82 جنيه للشراء و 2.85 جنيه للبيع.
الكرون السويدي
وصل سعر الكرون السويدي امام الجنيه نحو 2.82 جنيه للشراء و 2.83 جنيه للبيع.
الفرنك السويسري
سجل سعر الفرنك السويسري امام الجنيه 34.044 جنيه للشراء و 34.2 جنيه للبيع.
الدولار الأسترالي
سجل سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه نحو 19.74 جنيه للشراء و 19.83 جنيه للبيع.
الين الياباني
بلغ سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 20.7 جنيه للشراء و 20.8 جنيه للبيع.
اليوان الصيني
وصل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 4.22 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.
العملات العربية
وعلي صعيد العملات العربية؛ فقد أظهرت استقرارا أمام الجنيه.
الريال السعودي
بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 8.21 جنيه لشراء و 8.25 جنيه للبيع
الدينار الكويتي
بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 99.68 جنيه للشراء و 100.14 جنيه للبيع.
الدينار البحريني
وصل سعر الدينار البحريني امام الجنيه 81.75 جنيه للشراء و 82.12 جنيه للبيع.
الدرهم الإماراتي
بلغ سعر الدرهم الاماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و 8,42 جنيه للبيع.
الريال العماني
بلغ سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 80.06 جنيه للشراء و 80.41 جنيه للبيع.
الريال القطري
بلغ سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 8.45 جنيه للشراء و 8.48 جنيه للبيع.
الدينار الأردني
سجل سعر الدينار الأردني امام الجنيه نحو 43.41 جنيه للشراء و 43.62 جنيه للبيع.