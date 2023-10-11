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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

العملات الأجنبية والعربية تستقر في مستهل تعاملات اليوم 11-10-2023

سعر العملات العربية
سعر العملات العربية والأجنبية

شهدت  أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارا على مستوى البنوك المصرية، مع مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 11-10-2023، دون أي تغيير.

وأظهر متوسط سعر العملات المختلفة استقرارا أمام الجنيه حسبما أعلن  البنك المركزي المصري.


سعر الدولار


سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.82 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع

استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023

استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.. فيديو


سعر اليورو


بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 32.64 جنيه للشراء و 32.8 جنيه للبيع.


سعر الجنيه الإسترليني


وصل سعر الجنيه الاسترليني امام الجنيه حوالي 37.8 جنيه للشراء و 37.94 جنيه للبيع.


الدولار الكندي

 
بلغ سعر الجنيه الكندي أمام الجنيه نحو 22.67 جنيه للشراء و 22.77 جنيه للبيع.


الكرون الدنماركي


بلغ سعر الكرون الدنماركي نحو 4.37 جنيه للشراء و 4.39 جنيه للبيع.


الكرون النرويجي 


وصل سعر الكرون النرويجي نح 2.82 جنيه للشراء و 2.85 جنيه للبيع.


الكرون السويدي


وصل سعر الكرون السويدي امام الجنيه نحو 2.82 جنيه للشراء و 2.83 جنيه للبيع.


الفرنك السويسري


سجل سعر الفرنك السويسري امام الجنيه 34.044 جنيه للشراء و 34.2 جنيه للبيع.


الدولار الأسترالي


سجل سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه نحو 19.74 جنيه للشراء و 19.83 جنيه للبيع.


الين الياباني


بلغ سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 20.7 جنيه للشراء و 20.8 جنيه للبيع.


اليوان الصيني


وصل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 4.22 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.


العملات العربية


وعلي صعيد العملات العربية؛ فقد أظهرت استقرارا أمام الجنيه.


الريال السعودي


بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 8.21 جنيه لشراء و 8.25 جنيه للبيع


الدينار الكويتي


بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 99.68 جنيه للشراء و 100.14 جنيه للبيع.


الدينار البحريني


وصل سعر الدينار البحريني امام الجنيه 81.75 جنيه للشراء و 82.12 جنيه للبيع.


الدرهم الإماراتي


بلغ سعر الدرهم الاماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و 8,42 جنيه للبيع.


الريال العماني


بلغ سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 80.06 جنيه للشراء و 80.41 جنيه للبيع.


الريال القطري


بلغ سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 8.45 جنيه للشراء و 8.48 جنيه للبيع.


الدينار الأردني


سجل سعر الدينار الأردني امام الجنيه نحو 43.41 جنيه للشراء و 43.62 جنيه للبيع.

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