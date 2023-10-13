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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الجمعة

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الجمعة

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ختام تعاملات الأسبوع مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، حيث ارتفعت أسعار صرف الجنيه الإسترليني واليورو والفرنك السويسري، بينما استقر الدولار. 

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي. 
  

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الجمعة

 

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلا 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.  

زاد سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم ، مسجلا   32.64جنيه للشراء و32.82 جنيه للبيع مقابل 32.69جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي، ختام تعاملات الأسبوع بارتفاع 13 قرشا. 

كما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة ليسجل 37.54 جنيه للشراء 38.04 جنيه للبيع مقابل 37.82 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بزيادة 22 قرشا. 

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 33.90 جنيه للشراء 34.32 جنيه للبيع مرتفعا بقيمة 33 قرشا مقارنة الأحد الماضي. 

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ارتفاع طفيف للدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الجمعة

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في ظل الأحداث الجارية.. ثبات واضح في سعر الدولار مقابل الجنيه| تفاصيل

 

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر 

 

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر . 

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 32.51 جنيه للشراء و32.82 جنيه للبيع. 

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم نحو 37.68جنيه للشراء و 38.04 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم نحو 34 جنيه للشراء 34.32جنيه للبيع.

 أسعار العملات في البنك المركزي  

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي مسجلا 30.83جنيه للشراء و 30.95 جنيه. 

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 32.73 جنيه للشراء و 32.87 جنيه للبيع مقارنة 32.78 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بارتفاع 11 قرشا. 

سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 37.89جنيه للشراء و38.06 جنيه للبيع مقارنة بـ 37.89 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بزيادة 17 قرشا.   

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم نحو 33.23جنيه للشراء و 34.89 جنيه للبيع.

 

العملات العملات الاجنبية الفرنك السويسري اليورو اليوم الجمعة

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