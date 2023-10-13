علي معلول يتضامن مع الشعب الفلسطيني | صورة

حرص علي معلول، نجم الأهلي والمنتخب التونسي، على التضامن مع الشعب الفلسطيني، على خلفية القصف المتواصل من جيش الاحتلال لقطاع غزة.

وقام معلول بوضع علم فلسطين صورة شخصية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وكتب "فلسطين حرة"

وعلى جانب اخر قرر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 5 أيام بدءاً من الاثنين الماضي، خلال فترة التوقف الدولي لخوض أجندة شهر أكتوبر الجارى للمنتخبات القومية.

ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، مع وجود مباراة مؤجلة أمام سيراميكا كليوباترا.

ويبدأ الأهلي الاستعداد لمباراته ضد سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر الجاري في تنزانيا بافتتاح بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.