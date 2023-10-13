سمر يسري تستعرض جمالها وأنوثتها بإطلالة لافتة

شاركت الإعلامية سمر يسري متابعيها في أحدث إطلالتها في ستوري عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهرت سمر يسري بإطلالة "كاجوال" تتسم بالأناقة والبساطة، حيث ارتدت بادي كت مكشوف باللون "ألاسود" مع بنطال جينز انيق، أما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، وأبرزت جمال ملامحها بوضع مكياج خفيف بالألوان الترابية ولون الوردي في الشفاه.

وتتميز "سمر" بإطلالتها الملفتة وغير التقليدية، التي جعلتها محط أنظار جمهورها ومتابعيها أينما وجدت، حيث تملك الإعلامية ذوقًا رفيعًا في اختيار الإطلالات التي تتماشى مع قوامها وتبرز أنوثتها، لتتألق فى مختلف المناسبات من الملابس الكاجوال، والكلاسيك.

برنامج سمر يسري

وقدمت الإعلامية سمر يسري العديد من الأفكار المبتكرة على الشاشة منها برنامج: “سمر والرجال، ليلة سمر، أنا وأنا،حفلة 11”، وغيرها من البرامج، وآخرها ما يعرض علي شاشة الحياة وهو برنامج "يوم ليك"، والذي استهلته حلقة من جزئين مع واحد من أكبر نجوم الوطن العربي وهو النجم راغب علامة.