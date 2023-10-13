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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمدي فتحي يحتفل بالفوز على زامبيا في ودية الإمارات

حمدى فتحي
حمدى فتحي

حقق منتخب مصر الفوز على زامبيا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس وديًا ، على ستاد هزاع بن زايد بالأمارات، استعدادًا لكأس أمم إفريقيا وتصفيات كأس العالم.

ونشر حمدى فتحي صورة له عبر حسابه علي فيسبوك أثناء احتفالة بهدفه فى شباك منتخب زامبيا، نالت اعجاب متابعيه.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تنتظره مواجهة أخرى ودية مرتقبة ثانية أمام الجزائر، يوم الإثنين المقبل، في الإمارات.

وتأهل منتخب مصر إلى كأس أمم إفريقيا بعد تصدره المجموعة الرابعة التي تضم غينيا ومالاوي وإثيوبيا، وذلك برصيد 15 نقطة.

 

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IMG_٢٠٢٣١٠١٣_٠٥١٥٠٣

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