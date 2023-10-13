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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصالة تجري البروفات النهائية قبل حفلها الليلة فى القصيم

أصالة
أصالة

أجرت المطربة أصالة مساء أمس الخميس البروفة النهائية لحفلها المنتظر بالقصيم بالسعودية، والمفترض إقامته مساء اليوم الجمعة.

وقامت أصالة بالتركيز خلال البروفة على أغاني ألبومها الجديد لحقت نفسي والتى قامت بطرحها بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات منذ ايام قليلة.

كما أجرت أصالة بروفات خاصة على عدد من أغانيها القديمة والتى من المفترض أن تقدمها على المسرح وعلى رأسها أغنية قد الحروف وسامحتك كتير وسؤال بسيط.
 

 

نفاد تذاكر حفل أصالة 

 

أعلنت شركة روتانا المنظمة لحفل المطربة أصالة بالسعودية وتحديدا في القصيم عن نفاذ جميع تذاكر الحفل المنتظر احيائه يوم 13 من شهر أكتوبر الحالي.

وأعلنت الشركة أن تذاكر الحفل نفدت بجميع فائتها المختلفة وذلك نظرا للإقبال الشديد على الحفل.

حفل أصالة نصري بالسعودية، يأتي بعد أيام قليلة من طرح الجزء الأول من ألبومها الجديد “لحقت نفسي”، في بداية شهر أكتوبر الجاري. 

 

 

ألبوم لحقت نفسي

في أول شهر أكتوبر الجاري طرحت المطربة أصالة الجزء الأول من ألبومها الجديد لحقت نفسي بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

ونشرت أصالة أول 6 أغانٍ من ألبوم لحقت نفسي، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وهم: فوق، مارس إبريل، الأخبار الحلوة، لما بنتجاهل، مانجا، رجل مثالي.

 

وتتعاون أصالة فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين وكشفت روتانا عن أسماء الشعراء والملحنين للجزء الأول من الألبوم.

أغنية فوووق كلمات عمر عبده على والحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد ياسر  وأغنية لما بنتجاهل كلمات محمود كلازا وألحان كريم نيازي ومن توزيع طارق عبد الجابر أغنية الأخبار الحلوة من كلمات محمود سليم وألحان كريم أحمد ومن توزيع كريم أسامة 

أما أغنية مانجا من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال ومن توزيع توما وأغنية مارس إبريل من كلمات عليم وألحان نور عز ومن توزيع أحمد مغربي وأغنية رجل مثالي من كلمات أحمد إبراهيم وألحان كريم نيازي ومن توزيع كريم أسامة.

 

ميدلي ألبوم لحقت نفسى 

وطرحت أصالة منذ عدة أيام، عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، ميدلي لألبوم لحقت نفسي، الذي جمع أكثر من أغنية منه، وعلقت قائلةً: الفن عالم رحب وطن حبيب أهداني كل اللي بحلم يكمل معي بهالحياة، شغف ممتع حلم متجدد تتجدد معه أيامي، تعالوا نجرب نفصل عن كل شيء ونروح مشوار حلو مع صولا، زينت لكم المكان بكل شيء زينة، بتمنى فرحكم قد الفرح اللي بقلبي وأنا عم غني لكم.

 

المطربة أصالة أصالة القصيم بالسعودية شركة روتانا للصوتيات

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