رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط: السيسي أكد أن حدود مصر وسيناء خط أحمر

علق الكاتب الصحفي علي حسن، على حديث الرئيس السيسي بالأمس خلال حفل تخرج دفعات الكليات العسكرية، قائلا: الرئيس السيسي حريص على أن يكون لدى الشعب وعي كامل بما يحدث حولنا.



وأضاف علي حسن خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية هند النعساني، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن كل ما يجري في دول الجوار يؤثر بشكل قوي وواضح على الأمن القومي المصري، متابعا: الرئيس ناشد الإخوة الفلسطنيين بضرورة المحافظة على أرضهم ووطنهم.



وأكمل: مصر تسعى بشكل كبير إلى تقديم المساعدات والإغاثات للشعب الفلسطيني، متابعا: الرئيسي السيسي أكد على أن حدود مصر خط أحمر وغير مسموح المساس بها إطلاقا.

وأوضح أننا لا يمكن أن نفرط في ذرة رمال واحدة من أرض سيناء، متابعا: لدينا ثقة مطلقة في الرئيس السيسي وجيشنا القوي.