إقامة مؤتمر دعم وتأييد للرئيس السيسي بمدينة جدة

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية أنه قبل بدء الانتخابات الرئاسية تتوالى مؤتمرات دعم وتأييد الرئيس السيسي في مناطق عدة حول العالم ، فالأمس القريب أقيم أول مؤتمر حاشد للمصريين بالخارج بالعاصمة السعودية الرياض ، ومنذ ساعات أقيم مؤتمر آخر بمدينة جدة السعودية بأحد الفنادق الكبرى.

وأفاد حنفي أن هذه الاحتفالية شهدت حضور مكثف من أبناء الجالية المصرية بجميع طوائفها ، كان على رأسهم الدكتور سعيد يحي أبرز رموز الجالية بالمملكة وأقدمهم ، حيث أشاد الحضور بالإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي من أهمها القضاء على الجماعة الإرهابية ليس في مصر بل في العالم ، والأمن الذي تتمتع به مصر ، والبنية التحتية التي تفوق كثيراً من العالم المتقدمة ، والمشاريع القومية العملاقة ، وفي نهاية المؤتمر هتف الجميع للرئيس السيسي، ووعد الحضور بأنه سوف تكون صناديق الانتخابات خير من يثبت للعالم كله مدى دعمهم وتأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي.