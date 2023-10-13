نائب مدير الأكاديمية العسكرية: نظام التعليم بالكلية تحول إلى النظام الرقمي

قال اللواء بحري أ.ح/ أشرف المشرفي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية، على هامش احتفالية تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، :"أهنئ الطلاب وبرسل لهم خالص التهنئة لهم ولـ أسرهم الكريمة.. بقولهم لقد نلتم شرف الانضمام للقوات المسلحة فكونوا أهلًا لهذا الشرف حافظوا على سلاحكم ومعداتكم وتقربوا من جنودكم وعلموهم فهم خير جنود الأرض ولا تنسوا القسم الذي قسمتوه، وليكن شعاركم الدائم هو الشرف والعلم والفداء".



وأضاف “المشرفي” خلال حواره المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن الدراسة في الكلية البحرية تتم من في البداية عن طريق المواد النظرية والمواد العملية، حيث تم تطوير كافة مناهج الكلية البحرية لتواكب التطور في منظومات التسليح الحديثة، وتم تحويل نظام التعليم داخل الكلية إلى نظام التعليم الرقمي.



وتابع نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية أن نظام التعليم الرقمي يسهل على الطالب الحصول على المعلومة، بجانب الأفلام التعليمية التي تساعد الطلبة على التعلم، لافتًا إلى أن كافة الامتحانات أصبحت جميعها إلكترونية.