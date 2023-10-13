صوتك مستقبلك.. حملة للتوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية بجنوب سيناء

" صوتك مستقبلك ..انزل وشارك " تحت هذا الشعار أطلق قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة الاستعلامات الحملة الإعلامية وذلك في قاعة مجلس مدينة طور سيناء وكان عنوانها الندوة الاولي " دور المرآة في التوعية بالمشاركة السياسية " وذلك بحضور مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء وعبد الحميد العزب مدير عام اعلام سيناء والدكتور سامي السعيد استاذ العلوم السياسية وسيد خالد سكرتير مدينة طور سيناء .

وأعلن عبدالحميد عزب مدير عام إعلام سيناء بدء الحملة مشيرا إلي انها تهدف الى المساهمة فى زيادة وعى المواطنين بأهمية المشاركة وزيادة نسبة التصويت من خلال رفع الوعى بأهمية المشاركة فى الاستحقاقات الرئاسية وتصحيح المفاهيم حول حق الممارسة فى المشاركة السياسة.

وأكد مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء علي ضرورة الاستعداد لهذا العرس الديمقراطي بتوفير كافة الخدمات اللوجستية خلال فترة الاستحقاق وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الانتخابات حتى يخرج هذا العرس فى ابهى صورة وبالشكل الذى يتناسب مع مصر ومكانتها السياسية.

وتحدث الدكتور سامى السعيد استاذ العلوم السياسيه حول مفهوم المشاركة السياسية ودور المرأة وأهميتها فى المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية واهتمام الدولة بالمشاركة السياسية للمرأة باعتبارها عنصر مهم داخل المجتمع.

وأشار السعيد إلي أن المرأة أصبحت قادرة على الانخراط فى الحياة السياسية بتولى العديد من المناصب العليا والحقائب الوزارية، موضحا أن المرأة هى نصف المجتمع وتعتبر صمام الأمان والاستقرار للأسرة المصرية.

وأكد السعيد أهمية توعية المرأة بحقوقها السياسية ودورها المهم فى المشاركة الإيجابية و حثها على النزول إلى صناديق الاقتراع والمشاركة بصوتها فى الاستحقاقات الانتخابية لاستكمال دورها فى تنمية واستقرار الوطن.

حملة إعلامية

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