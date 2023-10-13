تصفيات كأس العالم| فنزويلا تفرض التعادل على البرازيل.. والأرجنتين تسقط باراجواي

فرض منتخب فنزويلا التعادل على البرازيل 1-1، في المواجهة التي جمعت المنتخبين، صباح اليوم الجمعة، بينما انفرد منتخب الأرجنتين بصدارة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، عقب الفوز على باراجواي بهدف دون رد محققة بذلك العلامة الكاملة بعد الفوز بجميع مبارياتها.

افتتح المدافع جابرييل ماجالهايس التهديف لمنتخب البرازيل في الدقيقة 50 عندما حول ركنية نيمار بضربة رأسية قوية نحو القائم القريب محرزا أول أهدافه الدولية.

وأهدر أصحاب الأرض فرصة كبيرة أخرى عندما قفز بيلو في الهواء وسدد بقوة نحو مرمى الضيوف بعد تلقيه كرة عرضية من جيفرسون سافارينو في الدقيقة 85.

بهذه النتيجة، التعادل تراجعت البرازيل التي ستخوض المباراة المقبلة، بينما تقدمت الأرجنتين للمركز الأول بعد فوزها في بوينس آيرس بفضل هدف مبكر رائع من نيكولاس أوتامندي.

وسجل أوتامندي أربعة أهداف فقط في أكثر من 100 مباراة دولية سابقة مع الأرجنتين لكنه أظهر مهارة كبيرة ليضع بطل العالم في المقدمة بعد ثلاث دقائق فقط بتسديدة رائعة من ركلة ركنية.