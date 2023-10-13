عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصفيات كأس العالم| فنزويلا تفرض التعادل على البرازيل.. والأرجنتين تسقط باراجواي

البرازيل ضد فنزويلا
البرازيل ضد فنزويلا

فرض منتخب فنزويلا التعادل على البرازيل 1-1، في المواجهة التي جمعت المنتخبين، صباح اليوم الجمعة، بينما انفرد منتخب الأرجنتين بصدارة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، عقب الفوز على باراجواي بهدف دون رد محققة بذلك العلامة الكاملة بعد الفوز بجميع مبارياتها.

 

افتتح المدافع جابرييل ماجالهايس التهديف لمنتخب البرازيل في الدقيقة 50 عندما حول ركنية نيمار بضربة رأسية قوية نحو القائم القريب محرزا أول أهدافه الدولية.

وأهدر أصحاب الأرض فرصة كبيرة أخرى عندما قفز بيلو في الهواء وسدد بقوة نحو مرمى الضيوف بعد تلقيه كرة عرضية من جيفرسون سافارينو في الدقيقة 85.

 

بهذه النتيجة، التعادل تراجعت البرازيل التي ستخوض المباراة المقبلة، بينما تقدمت الأرجنتين للمركز الأول بعد فوزها في بوينس آيرس بفضل هدف مبكر رائع من نيكولاس أوتامندي.

 

وسجل أوتامندي أربعة أهداف فقط في أكثر من 100 مباراة دولية سابقة مع الأرجنتين لكنه أظهر مهارة كبيرة ليضع بطل العالم في المقدمة بعد ثلاث دقائق فقط بتسديدة رائعة من ركلة ركنية.

البرازيل الأرجنتين فنزويلا باراجواي كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 10 آلاف جنيه.. سعر طن الحديد اليوم الجمعة 13-10-2023

دعاء لأهل فلسطين والقدس.. 40 دعوة لنصرتهم في ساعة استجابة الجمعة

700 جنيه|هزة قوية في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس وعيار 21 مفاجأة

أمم إفريقيا.. ساديو ماني مصدوم من وقوع السنغال في مجموعة الموت

مشهد أكشن على طريق أكتوبر.. إلقاء فتاة بملابس ممزقة من سيارة مسرعة

سيناء والقضية الفلسطينية والحدود.. مصر ترسم خطوطها الحمراء بشأن التصعيد الأخير

14 درجة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

إطلالة ناعمة .. زوجة نجم الأهلي تلفت الأنظار بجمالها

ترشيحاتنا

مهدد بالغياب عن الملاعب.. هل ينتقل ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي؟

خطأ أدان الاحتلال.. مشاهير عالميون يستخدمون صور قصف فلسطين للتضامن مع إسرائيل

الأهلي في يوم | بطلان عقد نجم الأحمر.. رضا البحراوي يثير أزمة .. الخطيب يحدد موعد الجمعية العمومية

صور جديدة تكشف عن فستان زفاف زوجة تامر عاشور المثير للجدل| شاهد

زوجة هاني الناظر تكشف تطورات حالته الصحية

غادروا فورا.. الاحتلال الإسرائيلي يلقي بمنشورات على غزة تطالب السكان بالرحيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محدش بيطيقهم| 5 أبراج مكروهة.. هل أنت منهم؟

تجنبها فورا| أخطاء شائعة تؤدي إلى تفاقم آلام المفاصل

فلسطيني محتضنا جثة رضيعته: كلنا هنموت ونجيلك| شاهد

بفستان لافت.. زوجة تامر عاشور تخطف الأنظار في أول ظهور بعد الزواج

فيديو

خطفت منها الترند.. والدة نانسي نور زوجة تامر عاشور حديث السوشيال ميديا

مقطع فيديو لطفل فلسطيني رضيع يفطر القلوب ..شاهد

مقطع فيديو لسيدة تقوم بكسر بلاط الحمام لسبب غير متوقع .. شاهد

أحمق .. ترامب ينتقد نتنياهو ويمدح حركة حماس: ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ