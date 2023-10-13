عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو بالشيوخ: مصر دائما في مقدمة الدول المدافعة عن القضية الفلسطينية

عبد السلام الجبلي
عبد السلام الجبلي

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، مشيرا إلي أنها حملت رسائل هامة تتعلق بالقضية الفلسطينية والتى تحرص مصر دائما علي دعمها ومساندتها.

وأكد في تصريحات صحفية له اليوم، أن مصر دائما تكون في مقدمة الدول المدافعة عن القضية الفلسطينية ومساندة الشعب في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.


ولفت الجبلي، إلى أهمية دعوة الرئيس السيسي خلال الحفل، بتجنيب المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فورا للمسار التفاوضي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسى كان واضحا فى حديثه بشأن أحداث غزة عندما قال أن هناك أطرافًا متعددة تسعى للحيد بالقضية الفلسطينية عن مسارها، مثمنا إعلان الرئيس، استعدادا مصر للوساطة بالتنسيق مع كل الأطراف الإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط
 
وأشار الجبلي إلي أن الرئيس بعث رسالة طمأنة للشعب المصري والعربي بالحفاظ على الأرض الفلسطينية وعدم السماح بإخراج الفلسطينين من أراضيهم.

وقال المهندس عبد السلام الجبلي: الشعب المصري أصبح مطمئنا على حدوده أكثر مما مضى، لاسيما في ظل تأكيد الرئيس السيسي حرصه علي الأمن القومي المصري وكذلك في ظل وجود القوات المسلحة المصرية التى تحمى البلاد وتضحى بالغالي والنفيس من أجل الدفاع عن حدودها.

عبد السلام الجبلى عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 10 آلاف جنيه.. سعر طن الحديد اليوم الجمعة 13-10-2023

دعاء لأهل فلسطين والقدس.. 40 دعوة لنصرتهم في ساعة استجابة الجمعة

700 جنيه|هزة قوية في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس وعيار 21 مفاجأة

أمم إفريقيا.. ساديو ماني مصدوم من وقوع السنغال في مجموعة الموت

مشهد أكشن على طريق أكتوبر.. إلقاء فتاة بملابس ممزقة من سيارة مسرعة

سيناء والقضية الفلسطينية والحدود.. مصر ترسم خطوطها الحمراء بشأن التصعيد الأخير

14 درجة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

إطلالة ناعمة .. زوجة نجم الأهلي تلفت الأنظار بجمالها

ترشيحاتنا

مهدد بالغياب عن الملاعب.. هل ينتقل ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي؟

خطأ أدان الاحتلال.. مشاهير عالميون يستخدمون صور قصف فلسطين للتضامن مع إسرائيل

الأهلي في يوم | بطلان عقد نجم الأحمر.. رضا البحراوي يثير أزمة .. الخطيب يحدد موعد الجمعية العمومية

صور جديدة تكشف عن فستان زفاف زوجة تامر عاشور المثير للجدل| شاهد

زوجة هاني الناظر تكشف تطورات حالته الصحية

غادروا فورا.. الاحتلال الإسرائيلي يلقي بمنشورات على غزة تطالب السكان بالرحيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محدش بيطيقهم| 5 أبراج مكروهة.. هل أنت منهم؟

تجنبها فورا| أخطاء شائعة تؤدي إلى تفاقم آلام المفاصل

فلسطيني محتضنا جثة رضيعته: كلنا هنموت ونجيلك| شاهد

بفستان لافت.. زوجة تامر عاشور تخطف الأنظار في أول ظهور بعد الزواج

فيديو

خطفت منها الترند.. والدة نانسي نور زوجة تامر عاشور حديث السوشيال ميديا

مقطع فيديو لطفل فلسطيني رضيع يفطر القلوب ..شاهد

مقطع فيديو لسيدة تقوم بكسر بلاط الحمام لسبب غير متوقع .. شاهد

أحمق .. ترامب ينتقد نتنياهو ويمدح حركة حماس: ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ