عضو بالشيوخ: مصر دائما في مقدمة الدول المدافعة عن القضية الفلسطينية

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، مشيرا إلي أنها حملت رسائل هامة تتعلق بالقضية الفلسطينية والتى تحرص مصر دائما علي دعمها ومساندتها.

وأكد في تصريحات صحفية له اليوم، أن مصر دائما تكون في مقدمة الدول المدافعة عن القضية الفلسطينية ومساندة الشعب في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.



ولفت الجبلي، إلى أهمية دعوة الرئيس السيسي خلال الحفل، بتجنيب المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فورا للمسار التفاوضي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسى كان واضحا فى حديثه بشأن أحداث غزة عندما قال أن هناك أطرافًا متعددة تسعى للحيد بالقضية الفلسطينية عن مسارها، مثمنا إعلان الرئيس، استعدادا مصر للوساطة بالتنسيق مع كل الأطراف الإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط



وأشار الجبلي إلي أن الرئيس بعث رسالة طمأنة للشعب المصري والعربي بالحفاظ على الأرض الفلسطينية وعدم السماح بإخراج الفلسطينين من أراضيهم.

وقال المهندس عبد السلام الجبلي: الشعب المصري أصبح مطمئنا على حدوده أكثر مما مضى، لاسيما في ظل تأكيد الرئيس السيسي حرصه علي الأمن القومي المصري وكذلك في ظل وجود القوات المسلحة المصرية التى تحمى البلاد وتضحى بالغالي والنفيس من أجل الدفاع عن حدودها.