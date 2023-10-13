حفل جديد لجيل التسعينيات في أبو ظبي.. تفاصيل

تستضيف إمارة أبو ظبي حفل خاص يوم 4 من شهر سبتمبر القادم، بعنوان مهرجان الزمن الجميل، وذلك بمشاركة عدد كبير من مطربي جيل التسعينات وعلى رأسهم حميد الشاعري وهاني شاكر.



الحفل المفترض أن يقام بحضور الآلاف من الجمهور الإماراتي والجالية المصرية هناك يضم كل من هاني شاكر وحميد الشاعري وإيهاب توفيق وهشام عباس وسيمون، ويعتبر هذا الحفل هو الأول الذى يجمع كل هؤلاء النجوم بعد الحفل الشهير الذى أقيم فى السعودية وحقق نجاحا كبيرا إلا أن هذا الحفل يتميز بوجود المطرب هاني شاكر والذى كان لم يتواجد فى حفل السعودية.

حفل كاسيت 90

شهدت مدينة جدة ضمن فعاليات تقويم جدة حفلاً غنائيا نظمته الشركة السعودية Benchmark يوم الأربعاء 16 أغسطس، والذي جمع معجبي كوكبه من فنانين التسعينات الشباب في حفل كاست 90 .

و قدم الحفل الاعلامي القدير ممدوح موسى، مرحبا بالجمهور، ومقدما شكر خاص لهيئة الترفيه والشركة المنظمة، وافتتح الحفل فنان جيل الشباب في التسعينات حسام حسني ، وبدا الحفل بالاغنية الاشهر " كل البنات بتحبك " متفاعلا مع حماس الجمهور واكمل فقرته في “كاست 90” أجمل ما غناه " يا بنات فاتنتا، الدنيا حر " وقدم الفنان حسام حسني تحية كبيرة للجمهور والمملكة ومعالي المستشار تركي ال شيخ في تحقيق الحلم لحقيقة، وقال “ انتو جمهور عظيم انتو اللي تخلو الفنان نجم بقالي 30 سنة بغني اول مرا أشوف جمهور زي كذا متفاعل مع الفنان.