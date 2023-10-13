أول إجراء من فيتوريا قبل ودية منتخب مصر والجزائر

أكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم منح الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، اللاعبين راحة من التدريب المسائي اليوم الجمعة و الإكتفاء بمران بدني أقيم صباح اليوم عقب خوض الفريق مباراة ودية أمس أمام منتخب زامبيا باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

تابع غرابة أن منتخب مصر الوطني سيواصل تدريباته غدا السبت استعدادا لودية الجزائر المقرر لها الاثنين المقبل باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين .

منتخب مصر يهزم زامبيا وديا

تغلب منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على نظيره منتخب زامبيا بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم وديا ضمن استعدادات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 وتصفيات كأس العالم 2026.

سجل حمدي فتحي لاعب منتخب مصر الوطني هدف اللقاء الوحيد عن طريق رأسية مررها له أحمد سيد زيزو في الدقيقة 94.

ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا نظيره منتخب الجزائر يوم الإثنين المقبل فى الإمارات فى ثاني وديات الفراعنة الكبار خلال الأجندة الدولية.

وأسفرت مراسم قرعة بطولة كأس أمم افريقيا عن وقوع منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا فى المجموعة الثانية رفقة منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا

يفتتح منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا فى دور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 في كوت ديفوار أمام نظيره منتخب موزمبيق يوم 14 يناير القادم على ملعب استاد أوفوي بوانيي في أبيدچان.

ويخوض منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ثاني مبارياته ضمن منافسات دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا نظيره منتخب غانا يوم 18 يناير المقبل على ملعب استاد أوفوي بوانيي في أبيدچان.

ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا نظيره منتخب الرأس الأخضر، ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة كأس أمم افريقيا يوم 22 يناير المقبل على ملعب استاد أوفوي بوانيي في أبيدچان.