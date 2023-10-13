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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأهلي في يوم | بطلان عقد نجم الأحمر.. رضا البحراوي يثير أزمة .. الخطيب يحدد موعد الجمعية العمومية

النادي الأهلي
النادي الأهلي

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة نظيره فريق سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل فى اطار منافسات دوري السوبر الإفريقي. 

وشهدت جدران النادي الأهلي خلال الساعات الماضية العديد من الاحداث البارزة جاء فى مقدمتها اللغط الذى ساد حول بطلان عقد عمر سيد معوض لمدة 4 سنوات. 

كما تسبب الفنان رضا البحراوي في أزمة داخل النادي الأهلي عقب ظهور الثنائي محمد مجدي أفشة وإمام عاشور في أحد الأفراح موخرا ما أغضب السويسري مارسيل كولر مدرب الشياطين الحمر. 

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كولر يوبخ أفشة وإمام عاشور

سادت حالة من الغضب لدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الاول بالنادي الأهلي بسبب تصرفات ثنائي المارد الأحمر إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة. 


جاء ذلك عقب ظهور ثنائي النادي الأهلي إمام عاشور وأفشة في فرح مع الفنان رضا البحراوي أثناء فترة راحة الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني.


وأخطر كولر ثنائي النادي الأهلي بضرورة الالتزام داخل الملعب وخارجه قبل مواجهة سيمبا التنزاني. 
ووبخ كولر ثنائي النادي الأهلي إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة بعد الظهور فى أحد الأفراح.


وتعرض امام عاشور للإصابة خلال مجريات مباراة النادي الأهلي والإسماعيلي التي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة اهداف مقابل هدف فى اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ورفض كولر السفر الي سويسرا لقضاء عطلة الإجازة وتوجه إلي الجونة.

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الخطيب يحدد موعد عمومية الأهلي

حدد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الموعد النهائي لانعقاد الجمعية العمومية. 


وقرر مجلس ادارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يومي 17 و 18 نوفمبر المقبل موعداً لعقد الجمعية العمومية العادية للنادي بمقر الجزيرة.


ومن المقرر ان يتم على هامش الجمعية العمومية مناقشة الميزانية والحساب الختامي للنادي الأهلي واعتماده.

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مد إجازة لاعبو الأهلي 24 ساعة

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مد إجازة لاعبي المارد الأحمر 24 ساعة.

وحدد السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي موعد خوض الشياطين الحمر مرانه ليجري بعد غد يوم الأحد بدلا من غدا السبت. 

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة نظيره فريق سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل فى افتتاحية مباريات الفريقين ضمن منافسات دوري السوبر الإفريقي.

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تفاصيل مخالفة الأهلي في ابرام عقد عمر سيد معوض

كشف مصدر قانوني داخل اتحاد الكرة بطلان تعاقد النادي الأهلي مع عمر سيد معوض لمدة 4 سنوات.
كان النادي الأهلي نجح فى الحصول على توقيع عمر سيد معوض لمدة 4 سنوات بعد وصول عرض رسمي من نادي ريال بيتيس الاسباني لضمه. 


قال المصدر ذاته أن مدة عقد النادي الأهلي مع عمر سيد معوض مخالف للوائح . 


أضاف: اللائحة تنص على أن اللاعب دون 18 عامًا مدة عقده لا تتجاوز 3 سنوات ورغم ذلك الأهلي أعلن التوقيع مع اللاعب لمدة 4 سنوات. 


استطرد: اللائحة تعود إلي المادة 18 الفقرة 2 من لوائح أوضاع وانتقال اللاعبين الدولية والمادة 9 الفقرة 19 من لائحة شئون اللاعبين في اتحاد الكرة. 


يذكر ان عمر سيد معوض اجري عملية جراحية موخرا فى النمسا بعد اصابته بقطع في الرباط الصليبي.

الأهلى كولر سيمبا التنزاني دوري السوبر الإفريقي عمر سيد معوض أفشة

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