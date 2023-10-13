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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اللقب الإفريقي الثامن يداعب منتخب مصر.. فيتوريا: جاهزون.. ونجم الأهلي السابق: مواجهة غانا صعبة

مباراة منتخب مصر
مباراة منتخب مصر وزامبيا

أسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2024 المقرر إقامتها فى كوت ديفوار عن وقوع منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا فى المجموعة الثانية رفقة منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر. 

ويخوض منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا معسكرا تدريبيا خلال شهر اكتوبر الجاري وحقق فوزا أمام زامبيا بهدف دون مقابل على أن يلتقي نظيره منتخب الجزائر يوم الإثنين المقبل فى الامارات. 

نجوم كرة القدم اتفقوا على أن مجموعة منتخب مصر الوطني في بطولة كأس امم افريقيا قوية ويتعين على الفراعنة الكبار الاستعداد بشكل قوي لنيل اللقب القاري الثامن.   

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مجموعة منتخب مصر في أمم أفريقيا قوية 

 

أكد البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن مجموعه المنتخب في بطولة امم أفريقيا قوية للغاية حيث تضم منتخبات تمتلك لاعبين مميزين علي رأسها غانا المنافس الشرس علي اللقب ولكننا جاهزون في كل الأحوال .

تابع فيتوريا مدرب منتخب مصر أن قارة أفريقيا تضم منتخبات قوية والكرة في أفريقيا أصبحت قوية و سريعة ومنتخبي موزمبيق و كاب فيردي يمتلكان أكثر من لاعب في دوريات أوروبية مثل البرتغال .

أضاف فيتوريا مدرب منتخب مصر أن من يريد الفوز باللقب و البطولة بالطبع يجب أن يكون مستعدا ومهيأ لمواجهة منتخبات كبيرة و قوية ، وأنه سعيد ومحظوظ بإمتلاك لاعبين كبار لديهم الرغبة في تحقيق بطولة امم أفريقيا وأنه يطمح في تحقيق اللقب لاسعاد الجماهير المصرية.

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مواجهة منتخب مصر وغانا صعبة

علّق حمادة صدقى نجم النادي الأهلي السابق على وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الافريقية 2023 بكوت إيفوار برفقة كل من غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

قال حمادة صدقى في تصريحات صحفية: مواجهة منتخب مصر الوطني نظيره منتخب غانا سوف تشهد صعوبة والمجموعات متوازنة، ولكن أتمنى التوفيق لمنتخب الفراعنة والوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق البطولة.  

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مجموعة منتخب مصر متوسطة

أكد سيد معوض نجم النادي الأهلي السابق أن مجموعة منتخب مصر الوطني في كأس أمم افريقيا متوسطة.

وقال معوض في تصريحات تليفزيونية: الخيارات أصبحت قليلة للغاية في منتخب مصر، وهذا أمر ليس جيدًا، هناك مراكز يتم الاختيار فيها بين 2 لاعبين فقط، ويجب انتقاء عناصر جيدة وتجهيز عناصر شابة لتدعيم المنتخب في المرحلة المقبلة، ولأننا وجدنا مشكلة مثلا في مركز الظهير الأيسر عندما أصيب حمدي وفتوح وجاء بيكهام ليلعب في هذا المركز.

استطرد سيد معوض : مجموعة منتخب مصر في أمم إفريقيا متوسطة، والمنتخب الغاني مستواه تراجع في آخر 4 سنوات، وليسوا في أفضل حالاتهم وهناك تغيير كبير في اللاعبين، بينما منتخب كاب فيردي من الفرق الصاعدة في القارة السمراء، وموزمبيق من الفرق العادية جدا. 

وأضاف: "أتمنى أن يأخذ فيتوريا كأس أمم إفريقيا إعداد للمستقبل من أجل تصفيات كأس العالم، بدلا من الوعود التي يطلقها بالتتويج بالبطولة، ولو خرج من البطولة سيتأثر، لذلك الأفضل أن تكون البطولة إعدادًا للمستقبل استعدادا لكأس العالم".

وتابع: "نتعامل مع الأجانب على أنهم «جهابذة»، لكن الذين يقومون بالاختيارات الخاصة بمدربي المنتخبات سبق وفشلوا في مناصبهم، وعادوا من جديد لاتحاد الكرة، وروي فيتوريا كان عليه عدم الإدلاء بأي تصريحات تخص فوزنا بأمم إفريقيا القادمة".

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