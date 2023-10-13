عاجل.. الجيش الإسرائيلي يعلن مستوطنة المطلة على حدود لبنان منطقة عسكرية مغلقة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن مستوطنة المطلة على الحدود الإسرائيلية مع لبنان هي منطقة عسكرية مغلقة.

وقال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، مستوطنة المطلة على حدود لبنان منطقة عسكرية مغلقة، والدخول إليها مخصص للسكان فقط.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة والدخول إليها محظور تماما ويشكل خطرا أمنيا جسيما.

وعلى جانب آخر، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية من حركة حماس، اليوم الخميس، أن قطاع غزة منطقة منكوبة، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل عليها بالطائرات والمدافع وتجمير البنية التحتية.