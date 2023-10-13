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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليمات خاصة من مدحت عبد الهادي لنجوم الزمالك قبل موقعة سموحة

مدحت عبد الهادي
مدحت عبد الهادي

حرص مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منح اللاعبين تعليمات مستمرة خلال التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق في مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب الترسانة.

وأدى لاعبو الزمالك تقسيمة بين ثلاث فرق بواقع 7 لاعبين في كل فريق، وشهدت التقسيمة التركيز على تواجد اللاعبين في مراكز معينة داخل الملعب دون الخروج منها، على أن يتم تمرير الكرة بشكل سريع وبالدقة المطلوبة.

راحة شيكابالا

حصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة سلبية من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب الترسانة استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في الدوري.

جاء حصول "شيكابالا" على راحة في ظل معاناته من نزلة برد خفيفة، وفضل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة منحه راحة حتى لا يتعرض اللاعب للإجهاد.

فقرة بدنية 

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب الترسانة، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون الفقرة البدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال البدنية بالفريق، وبعدها أدى اللاعبون فقرة تدريبات بالكرة والتمرير السريع.

وحرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التقسيمة الفنية، شرح خلالها بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها خلال التقسيمة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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