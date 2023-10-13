رغم صعوبة المهمة.. أشرف حكيمي يكشف سلاح المغرب للتتويج بأمم إفريقيا

علق أشرف حكيمي، نجم منتخب المغرب، عن مجموعة منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا 2023، بعد مشاركته أمس الخميس في عملية سحب القرعة.



وتواجد منتخب المغرب في المجموعة السادسة رفقة جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزاميا، وقال حكيمي في تصريحات للموقع الرسمي للكاف: "نتحفز بإنجاز التأهل لنصف نهائي كأس العالم، يجب أن نفعل كل شيء للتتويج بهذه الكأس".



وأضاف: "المجموعة ليست سهلة، لكننا سنركز على أنفسنا وصفاتنا لتحقيق أهدافنا".

مجموعات بطولة أمم إفريقيا 2023:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار، نيجيريا، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر، غانا، جزر الرأس الأخضر، موزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال، الكاميرون، غينيا، غامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر، بوركينا فاسو، موريتانيا، أنغولا

المجموعة الخامسة: تونس، مالي، جنوب إفريقيا، ناميبيا

المجموعة السادسة: المغرب، جمهورية الكونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا