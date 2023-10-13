توافد الناخبين بكثافة على مقر اللجان بنقابة الأطباء.. صور

يواصل الأطباء الإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء المصرية، لاختيار النقيب العام رقم 19 "خلفا للدكتور حسين خيري"، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، إضافة لرؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الفرعيات، حيث تشهد لجان دار الحكمة بالقاهرة إقبالا محدودا بعد ساعتين من فتح باب التصويت.

وانطلقت عملية التصويت بالانتخابات في التاسعة من صباح اليوم وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء داخل المقرات المحددة سلفا، وفقا للآليات والشروط التي وضعتها وحددتها اللجنة المشرفة على الانتخابات، حيث توافد أطباء القاهرة على مقر النقابة العامة بدار الحكمة بشارع قصر العيني للمشاركة والتصويت، فيما توافد أطباء الجيزة على نادي الأطباء بشارع البحر الأعظم، حيث مقر العملية الانتخابية.



وأصدرت النقابة العامة للأطباء، بيانا قبل قليل دعت فيه جميع أعضائها للاشتراك بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وذلك لاختيار النقباء ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

وقالت النقابة، إن اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، أكدت أن التصويت في اللجان الانتخابية سواء بالنقابة العامة أو النقابات الفرعية سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وإذا تبين وجود ناخبين بداخل مقر الاقتراع لم يقوموا بالإدلاء بأصواتهم فإنه يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم دون غيرهم.

لمشاهدة البث المباشر للعملية الانتخابية

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