4 ميزات مخفية في Android 14 عليك معرفتها

يوفر نظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 14، ميزات رائعة مثل تخصيص شاشة القفل وخلفيات الذكاء الاصطناعي وغير ذلك الكثير، لذلك سنوضح لك فيما يلي بعض أفضل الميزات والنصائح المخفية لنظام أندرويد الجديد.

أفضل ميزات المخفية في نظام Android 14 التي يجب أن تعرفها

1. ميزة إنشاء خلفية سينمائية أو حية من أي صورة:

مع Android 14، يمكنك إنشاء خلفيات سينمائية بتأثيرات ثلاثية الأبعاد من أي صورة محفوظة على هاتفك، تظهر خلفية الشاشة وكأنها تتحرك عند التبديل بين الصفحات أو تنفيذ إجراءات أخرى على الهاتف، يمكنك ضبط هذه الخلفية السينمائية على كل من شاشة القفل والشاشة الرئيسية، اتبع هذه الخطوات لإنشاء خلفية سينمائية على هواتف أندرويد بسهولة:

1. افتح الإعدادات وانتقل إلى ورق الحائط والنمط، متبوعا بالمزيد من الخلفيات.

2. اضغط على صوري، ثم حدد الصورة لإنشاء خلفية سينمائية، بمجرد ظهور معاينة الصورة، اضغط على الأيقونة ذات الثلاث نجوم.

3. ستظهر نافذة تأكيد منبثقة، قم بتمكين التبديل بجوار إنشاء خلفية سينمائية.

4. ستظهر الخلفية التي اخترتها ضبابية، انتظر بضع ثوانٍ، ثم اضغط على زر “تعيين خلفية الشاشة” في الجزء العلوي.

5. حدد مكان تعيين خلفية الشاشة السينمائية: الشاشة الرئيسية أو الشاشات الرئيسية وشاشات القفل.

Android 14

2. ميزة إشعارات الفلاش:

يقدم Android 14 ميزة إشعارات الفلاش التي طال انتظارها، ولن تحصل على واحدة فقط، ولكن هناك نوعان من ميزات إشعارات الفلاش في Android 14، الأول هو فلاش الكاميرا، والذي، كما يوحي الاسم، سيستخدم فلاش الكاميرا للتنبيه بالإشعارات الجديدة، والثاني هو فلاش الشاشة، حيث ستضيء الشاشة باللون المحدد عند تلقي إشعارات جديدة، ولتمكينها اتبع ما يلي:

1. انتقل إلى الإعدادات، تليها الإشعارات، وانقر على إشعارات الفلاش.

2. قم بتمكين التبديل بجوار نوع إشعار فلاش Flash المفضل، إذا كنت تريد استخدام فلاش الشاشة او Screen Flash، فانقر فوق نص Screen Flash لتحديد لون لون فلاش الشاشة.

Android 14

3. ميزة إنشاء خلفيات الذكاء الاصطناعي AI:

يتيح Android 14 للمستخدمين إنشاء خلفيات جديدة تماما باستخدام الذكاء الاصطناعي، يجب عليك الاختيار من بين المواضيع والألوان المحددة وتعديل النص لإنشاء إصدارات خلفية مختلفة، ولكن تذكر تقتصر هذه الميزة حاليا على أجهزة Pixel 8 فقط، إليك الخطوات:

1. انتقل إلى الإعدادات وانقر على ورق الحائط والنمط، متبوعا بالمزيد من الخلفيات.

2. اضغط على خلفيات الذكاء الاصطناعي AI Wallpaper وحدد المظهر الخاص بك.

3. اضغط على النص المنقط لاستبداله بنص محدد مسبقا، أخيرا، اضغط على “إنشاء خلفية” لإنشاء خلفية الشاشة بالذكاء الاصطناعي.

4. اضغط على أيقونة علامة الاختيار لتعيين خلفية الشاشة.

Android 14

4. ميزة زيادة حجم الخط إلى 200%:

إحدى الميزات المخفية الرائعة في Android 14 هي أنه يمكنك زيادة حجم الخط إلى 200%، علاوة على ذلك، هناك تغيير حجم الخط غير الخطي، مما يعني أنه سيتم زيادة كل شيء بشكل مناسب دون العبث بأي شيء، وخاصة حجم الخط الأكبر، والذي سيتم زيادته بشكل أبطأ من الخط الصغير.

ولزيادة حجم الخط على هاتفك: انتقل إلى شاشة الإعدادات> ثم انقر على خيار “حجم العرض والنص”، استخدم شريط التمرير الموجود أسفل شريط تمرير حجم الخط لتكبير النص أو تصغيره كما هو موضح بالصورة أدناه.