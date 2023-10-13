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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الإنتاج الحربي: نسعى للتعاون مع مختلف الشركات العالمية لتوطين أحدث تكنولوجيا التصنيع

وزير الإنتاج الحربي
"وزير الإنتاج الحربي" يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة E-HAUTE

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، يانج جينجياو رئيس مجلس إدارة شركة E- HAUTE الصينية والوفد المرافق لها، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء استعرض وزير الإنتاج الحربي الإمكانيات التكنولوجية و التصنيعية و الفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، مؤكداً على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الصينية في مختلف المجالات وبما يخدم الجانبين. 

وأوضح وزير الإنتاج الحربي أنه خلال اللقاء تم مناقشة أوجه التعاون المقترحة ذات الاهتمام المشترك بين "الإنتاج الحربي" و شركة "E - HAUTE" الصينية لتبادل الخبرات والتصنيع المشترك في مجالات التصنيع المختلفة، مستغلاً إمكانيات شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) في مجال الإلكترونيات، حيث تمتلك الشركة مجموعة من المصانع المزودة بأحدث الأجهزة و المعدات و بها كوادر فنية ذات خبرات وكفاءة عالية. 

وأضاف أن ما تمتلكه الجهتين من قدرات وخبرات عالية تمهد الطريق لفتح آفاق جديدة لتعاون ثنائي مثمر يحقق المصلحة المشتركة للطرفين .

 

الأجهزة الذكية الرقمية


كما استعرضت يانج جينجياو رئيس مجلس إدارة شركة  E -HAUTE الصينية ؛ إمكانيات ومجالات عمل الشركة، موضحةً أنه يمكن توطين تصنيع بعضاً من منتجاتها  بشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) إحدى شركات الإنتاج الحربي المتخصصة في الإلكترونيات.


وأوضحت أن شركة E-HAUTE الصينية تعد من إحدى أقوي شركات تصنيع الإلكترونيات بالصين، حيث تنتج الأجهزة الذكية الرقمية الأكثر مبيعاً في عدد من الدول من بينها الهند و الصين.


بدوره أشار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أن الوزارة تحرص على تبادل الخبرات و توطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات و الوحدات التابعة. 

يأتي تماشياً مع التوجه العام للدولة و تحقيق سياستها الرامية إلى تطوير و تطويع القدرات و الإمكانيات الصناعية و الفنية و التكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأدي مصرية و بأعلى معايير الجودة العالمية.

 

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