نادر عباسي رئيسا للجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

أعلن الفنان والمخرج مازن الغرباوي رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، عن اختيار رئيس اللجنة العليا للمهرجان بدورته الثامنة ، حيث وقع الاختيار على المايسترو نادر عباسي .

وقال رئيس المهرجان : "وقع الاختيار على المايسترو العالمي نادر عباسي ليكون رئيس اللجنة العليا للمهرجان لمدة ثلاث سنوات قادمة، 2023, 2024, 2025, بداية من الدورة الثامنة، حتى الدورة العاشرة، وذلك ضمن خطة التطوير التي بدأنا تنفيذها لفتح افاق جديدة للعمل المسرحي الاستعراضي الغنائي، وأيضا ضمن خطة التوسع داخل المهرجان لاقامة فعاليات موسيقية مصاحبة وموازية لفعاليات المهرجان في الدورات المقبلة".

ويقوم نادر عباسى فى قيادته للأوركسترا بتوظيف خبراته الفنية السابقة فى مجالات التأليف الموسيقى والعزف ‏والغناء.

من الجدير بالذكر أن المايسترو العالمي نادر عباسي درس المسرح في "چينيف" بسويسرا، وتخرج من معهد "الكونسرفتوار" عام 1985 بعد حصوله علي البكالوريوس في آلة الفاجوط، ثم حصل علي بكالوريوس في التأليف الموسيقي عام 1986, وتخرج من الأكاديمية العالمية للتعبير الموسيقي في فرنسا عام 1999، وفى يوليو 2001، تولى منصب المدير الفنى والموسيقى لمؤسسة كتارا للثقافة، بالدوحة - قطر. ‏‎ ‎ منذ عام 2009 إلى 2011، كان أول مديرا موسيقيا وقائدا أساسيا لأوركسترا قطر الفلهارمونى حديث الإنشاء، ‏الذى يتكون من مائة و واحد عازف محترف من كل أنحاء العالم. ثم استمر تعاونه مع أوركسترا قطر ‏الفلهارمونى بصفة منتظمة كقائد ضيف.



ومنذ 2002 حتى 2011، تولى نادر عباسى منصب المدير الفنى ‏والقائد الأساسى لأوركسترا أوبرا القاهرة. ‏ فى عام 2002، قام بنجاح كبير بقيادة الإنتاج الضخم لأوبرا عايدة بأهرامات الجيزة. ‏ ومنذ ذلك الحين، قام بقيادة العديد من الأوبرات والباليهات لمؤلفين كبار مثل موتسارت، روسينى، فيردى، ‏بوتشينى، بيزيه، تشايكوفسكى، سترافينسكى، مسكانى، ليونكافالو وغيرهم الكثير، ودُعى أوركسترا أوبرا القاهرة ‏تحت قيادته إلى العديد من المهرجانات وعروض الأوبرا والحفلات مثل (سالونيكى، اليونان، المكسيك، ألمانيا، ‏بكين، الصين وعمان).



نادر عباسى هو المدير الفنى لأوركسترا السلام بباريس الذى أسسه عازف البيانو ‏الأرجنتينى ميجيل استريلا حيث يضم عازفين شباب محترفين من جميع أنحاء العالم لنشر حوار السلام بين ‏مختلف الثقافات والديانات. وهو عضو دائم فى لجنة تحكيم مسابقة ستينهامر الدولية للغناء فى نوركوبينج ‏برعاية ملك السويد.



فى عام 2006، قاد أوبرا "ماريا جولوفين" لمينوتى بأوبرا مارسيليا وذلك فى حضور ‏المؤلف نفسه، ثم أصبح يُدعى بصفة منتظمة لقيادة حفلات وأوبرات منها أوبرا "الحفل التنكرى"، "هاملت"، ‏‏"الجميلة هيلين"، "عايدة" و"كارمن"، "حوار الكارمليت" بدار أوبرا بوردو و"عايدة" فى مهرجان نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

قاد نادر عباسى العديد من الأوركسترات العالمية مثل أوركسترا بازيل السيمفونى، أوركسترا راينلاند بفالتس ‏الفلهارمونى، أوركسترا هايدلبرج الفلهارمونى، أوركسترا كونسرفتوار ريتشارد شتراوس (ألمانيا)، أوركسترا مارسيليا ‏الفلهارمونى، أوركسترا بوردو أكيتان الوطنى (فرنسا)، أوركسترا سويس روموند، أوركسترا جينيف للحجرة ‏‏(سويسرا)، أوركسترا أوبرا باشكير بمهرجان ‏Chaliapin and Nuriev‏ (روسيا)، أوركسترا جواناخواتو ‏السيمفونى، أوركسترا المكسيك السيمفونى (المكسيك)، أوركسترا نوركوبينج الفلهارمونى (السويد)، اورو ‏أوركسترا دا كاميرا دى بارى (إيطاليا)، أوركسترا لشبونة الفلهارمونى (البرتغال) وغيرهم.‏‎ ‎وكان أول ظهور له بالولايات المتحدة كقائد موسيقى لأوركسترا ساكرامنتو الفلهارمونى فى ربيع 2008، ثم قاده ‏مرة أخرى فى عام 2010.

حصل نادر عباسى على شهادة للتميز الموسيقى عامى 1980 و1982 ‏بالولايات المتحدة الأمريكية، وفاز بالجائزة الأولى للفاجوط والتأليف الموسيقى من وزارة الثقافة المصرية أعوام ‏‏1986، 1995، 1996 بالإضافة إلى فوزه بجائزة مسابقة موتسارت لموسيقى الحجرة فى جينيف عام 1992. ‏ومن الجدير بالذكر، أنه ألف أعمالا موسيقية لفرقة باليه جينيف، أوركسترا جينيف للحجرة، أوركسترا سويس ‏روموند، أوركسترا قطر الفلهارمونى، عازفى الكلارينت السويسريين وغيرهم.

وحصل عباسي علي جوائز كثيرة عالمية منها جائزة الامتياز في الأداء والريادة من المعسكر الدولي للموسيقى بالولايات المتحدة الأمريكية، والجائزة الأولى لموسيقى الحجرة مقدمة من المجلس الأعلى للثقافة عام 198…