خطيب الأوقاف: الوطن يفتدى بالغالي والثمين وبدون الأمن لن يقوم

قال الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف، إنه لابد لنا أن نقف وقفة متأنية لنقف على حقائق الأمور ولن يكون ذلك إلا لأهل الخبرة.

وأضاف أيمن أبو عمر، في خطبة الجمعة، من مسجد الدكتور محمود مدني، بالواحات الداخلة في محافظة الوادي الجديد، متحدثا عن موضوع بعنوان "«الوعي الرشيد وأثره في مواجهة التحديات»، أننا في زمان هو أقرب إلى زمان الفتنة التي يصبح الحليم فيها حيرانا إلا من من الله عليهم بالحكمة والبصيرة والفهم الصحيح والوعي.

وأشار إلى أن صاحب الفهم الصحيح لا يهتز مهما اضطربت من حوله الأمور، منوها أن نعمة الأمن نعمة عظيمة جليلة لقول النبي (من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها).

وأشار إلى أنه بدون الأمن لن تقوم الدولة ولن يكون الوطن، فالوطن يفتدى بالغالي والثمين.