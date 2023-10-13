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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

احذر التخلص من المخلفات الخطرة في غير الأماكن المخصصة لها

المخلفات
المخلفات

وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، غرامات متعددة تصل إلى غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه لمخالفي أحكامه فيما يخص القاء المخلفات الخطرة في غير الأماكن الغير مخصصة لها .


ونص القانون على أن أن يغرم كل من ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك ، أو فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، بالغرامة  لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا .

 

 

وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية ، بإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة.

 

ويهدف قانون تنظيم إدارة المخلفات، للقضاء على ظاهرة تراكم القمامة، وتعظيم الاستفادة من هذا المورد، وفى سبيل تحقيق ذلك هناك عقوبات صارمة حال إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة في غير أماكنها.

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