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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فتاة تقود الهتافات من الجامع الأزهر لنصرة الشعب الفلسطيني.. فيديو

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مظاهرات داخل الجامع الأزهر، تضامنا مع غزة والشعب الفلسطيني، في مقاومة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

المصلون في الجامع الأزهر يهتفون عقب صلاة الجمعة: بالروح بالدم نفديك يا أقصى

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الجامع الأزهر

وظهر في الفيديوهات التي تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي، إحدى الفتيات وهي تقود الهتافات في ساحة الجامع الأزهر، الذي له مكانة كبيرة في نفوس المسلمين.

وانطلقت الوقفة التظاهرية داخل الجامع الأزهر، عقب صلاة الجمعة مباشرة، وردد المصلون الهتافات المؤيدة والمناصرة للشعب الفلسطيني وأهل غزة.

ورفع المصلون عقب صلاة الجمعة من الجامع الأزهر، علم فلسطين، وأعلنوا تضامنهم وتأييدهم للشعب الفلسطيني، وتجمعوا رجالا ونساءا، شبابا وأطفال، لترديد الهتافات لنصرة المسجد الأقصى.

مظاهرة تضامنية

تظاهر الآلاف من المصلين، عقب صلاة الجمعة اليوم، من الجامع الأزهر، في مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، تنديدا بانتهاكات الجيش الإسرائيلي.

وردد المصلون عقب صلاة الجمعة، من الجامع الأزهر، هتافات تأييدا لوقفة الشعب الفلسطيني، تجاه انتهاكات الجيش الإسرائيلي، وهتف المصلون (بالروح بالدم نفديك يا أقصى).

وخرج المصلون إلى صحن الجامع الأزهر، وأمام المسجد في الساحة الخارجية، رجالا ونساء، يرددون الهتافات ويرفعون علم فلسطين، دعما منه للوقفة الفلسطينية ضد هذا الاحتلال.

الجامع الازهر غزة الهتافات صلاة الجمعة مظاهرة تضامنية مواقع التواصل الاجتماعي

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المصلون في الجامع الأزهر يهتفون عقب صلاة الجمعة: بالروح بالدم نفديك يا أقصى

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